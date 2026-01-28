Radonjić na klupi Zenita nasljeđuje Aleksandra Sekulića, selektora Slovenije, koji je smijenjen zbog slabih rezultata ekipe.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crnogorski košarkaški stručnjak Dejan Radonjić ima novi angažman, nakon što ga je ruski Zenit danas i zvanično imenovao za novog šefa stručnog štaba.

Radonjić na klupi Zenita nasljeđuje Aleksandra Sekulića, selektora Slovenije, koji je smijenjen zbog slabih rezultata ekipe.

Nekadašnji trener Crvene zvezde potpisao je jednogodišnji ugovor, uz mogućnost produženja na još jednu sezonu, po sistemu „1+1“.