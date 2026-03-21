Košarkaš Panatinaikosa Nikos Rogavopulos nahvalio je nekadašnje saigrače iz Baskonije, Čimu Monekea i Kodija Milera-Mekintajera.

Jedan od ključnih igrača u pobjedi Panatinaikosa protiv Crvene zvezde bio je Nikos Rogavopulos, koji je pogodio neke važne šuteve u završnici. On je imao priliku da dijeli svlačionicu sa Čimom Monekeom i Kodijem Milerom-Mekintajerom u Baskoniji, pa je svjestan o kakvom kalibru igrača se radi. Stoga je imao upozorenje za upravu beogradskih crveno-bijelih.

Grk je i dalje u jako dobrim odnosima sa Monekeom i Kodijem i smatra da će oni potencijalno biti glavne zvijezde ljetnjeg prelaznog roka.

"Među nama je samo ljubav. Veoma sam ponosan na njih, Čima i Kodi igraju sjajno. Želim im sve najbolje, znam da će uvijek biti vrhunski igrači i ljudi. Drago mi je što sam imao priliku da igram sa njima. Naravno, kad igramo jedni protiv drugih, nadam se da ću ja pobijediti", rekao je Rogavopulos za Meridian sport.

Smatra da će Crvena zvezda imati težak zadatak da zadrži fantastični duo. "Obojica igraju sjajnu sezonu. To su vrhunski igrači i vjerujem da će mnogi klubovi biti zainteresovani za njih. Zvezda ima dva izuzetna igrača i trebalo bi da učine sve da ih zadrže".

Upitan je da li bi volio da ponovo zaigra sa nekadašnjim saigračima. "Uvijek je lijepo igrati sa takvim igračima i dobrim ljudima. Zašto da ne?", dodao je.

Imao je samo riječi hvale za kompletan tim Crvene zvezde i ne bi ga iznenadilo da doguraju do plej-ofa ili do Fajnal-fora.

"Imaju ludu atletiku, mnogo talenta, jaki su u igri jedan na jedan sa Batlerom i Nvorom. Imaju visinu i mogu da igraju dobru timsku odbranu. Mislim da im je izostanak Izundua danas bio veliki hendikep. U svakom slučaju, imaju kvalitet da uvijek budu konkurentni i da naprave veliki rezultat", rekao je Rogavopulos i poentirao:

"To je veoma dobar tim koji igra kvalitetno. Ne bi me iznenadilo da naprave veliki rezultat ako nastave da pobjeđuju."