Lider Crvene zvezde Nikola Kalinić iznio je utiske posle teškog poraza protiv Panatinaikosa u Evroligi.

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde imali su sve u svojim rukama protiv Panatinaikosa u Atini, ali je na kraju presudio individualni kvalitet, prije svega nevjerovatnog Kendrika Nana. Crveno-bijeli su sada ispali iz plej-of zone i čekaju ih ključne utakmice koje će im odrediti sudbinu u Evroligi. Jedan od lidera Zvezde Nikola Kalinić iznio je utiske nakon dramatičnog poraza u Grčkoj...

"Podigli su agresivnost, a mi nijesmo dobro reagovali. Pogodili su teške šuteve, a Panatinaikos je pokazao zašto je bio šampion Evrope prije dvije godine i zašto imaju takav tim. Šteta za propuštenu priliku i idemo dalje", rekao je Kalinić u Atini, a prenosi "Meridiansport".

Kendrik Nan i Najdžel Hejs-Dejvis pokazali su zašto su među najboljim igračima koji su igrali na evropskim terenima.

Hasijel Rivero

"Pokazali su zašto su takva imena, igrali su sjajno, a prvenstveno Nan koji je pogodio zaista teške šuteve. Opet, mi smo mogli da odigramo pametnije u napadu. Požurili smo, izgubili neke lopte…"

Saša Obradović je potpuno neočekivano "bacio u vatru" Hasijela Rivera koji je bio van takmičarske košarke skoro pola godine. Ispostavilo se da je to bio sjajan potez i da će crveno-bijeli imati veliko pojačanje u finišu sezone.

"On je strašan igrač. Znam koliko je teško igrati protiv njega iz vremena dok je bio u Španiji. Mnogo će nam značiti, što je pokazao danas kada je izbacio Lesora iz utakmice. Značiće nam u rotaciji, nadam se da će podići formu i drago mi je da je sa nama", jasan je Kalinić.