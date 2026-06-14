„Panceri“ slavili 7:1 protiv Kurasaa na startu Svjetskog prvenstva, a u listu strijelaca upisalo se čak sedam različitih igrača.

Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Njemačke na impresivan način otvorila je nastup na Svjetskom prvenstvu, savladavši debitanta Kurasao rezultatom 7:1 u prvom kolu Grupe E.

Iako je autsajder šokirao „pancere“ izjednačivši na 1:1 preko Livana Komenensije, Njemačka je do kraja meča potpuno dominirala i stigla do jedne od najubjedljivijih pobjeda na turniru.

U strijelce za tim selektora Julijana Nagelsmana upisali su se Feliks Nmeča, Niko Šloterbek, Kai Haverc, Džamal Musijala, Natanijel Braun i Deniz Undav, dok je Haverc postigao dva gola.



Konačnih 7:1 predstavlja najubjedljiviju pobjedu Njemačke na svjetskim prvenstvima još od čuvenog trijumfa nad Brazilom (7:1) u polufinalu Mundijala 2014. godine.

Ovom partijom Nijemci su poslali jasnu poruku konkurentima da na Svjetsko prvenstvo dolaze sa podmlađenim i izuzetno raspoloženim timom, spremnim za najveće domete.