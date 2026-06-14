Real Madrid doveo Žozeu Murinju prvu želju - fudbalera Čelsija Marka Kukurelju

Izvor: Profimedia / Federico Proietti / DPPI

Real Madrid doveo je lijevog beka Čelsija Marka Kukurelju (27) za 50 miliona eura. Uprava kluba na čelu sa predsjednikom Florentinom Peresom brzo je reagovala na zahtjev novog trenera Žozea Murinja, koji je dolazak španskog reprezentativca označio kao jedan od prioriteta za narednu sezonu.

Kukurelja je ponikao u Barseloni, ali nikada nije dobio pravu priliku u prvom timu katalonskog velikana. Nakon epizoda u Eibaru i Hetafeu, karijeru je nastavio u Premijer ligi, gdje je nastupao za Brajton i Čelsi, izgradivši reputaciju jednog od najpouzdanijih lijevih bekova u Evropi.

Ovaj transfer iznenadio je mnoge fudbalske analitičare, budući da se Kukureljino ime nije često povezivalo sa prelaskom u Real Madrid tokom prethodnih mjeseci.

Španac se trenutno nalazi sa reprezentacijom Španije na Svjetskom prvenstvu, a po završetku reprezentativnih obaveza priključiće se novim saigračima u Madridu.

Njegovim dolaskom Real rješava problem na poziciji lijevog beka, gdje je Ferlan Mendi često odsustvovao zbog povreda. Fran Garsija je blizu odlaska iz kluba, dok prošlosezonski pokušaj sa Alvarom Karerasom nije donio očekivane rezultate.

U Madridu vjeruju da će Kukurelja biti važan dio Murinjovog projekta i jedno od ključnih pojačanja u borbi za trofeje naredne sezone.