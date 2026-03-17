Turski Bešiktaš koji vodi Dušan Alimpijević uskoro bi mogao da se nađe u elitnom takmičenju

Bešiktaš koji uspješno vodi selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević mogao bi naredne sezone da se nađe u Evroligi, navode tamošnji mediji. Na taj način, crno-bijeli tim iz Istanbula mogao bi da bude treći tim iz Turske u elitnom takmičenju, bez obzira na rezultat koji bude ostvario u Evrokupu.

Proširenje, ali donekle i formatiranje Evrolige postalo je imperativ za elitno takmičenje. Dešavanja oko lige natjerala su čelnike da ozbiljno razmišljaju o daljim koracima, a pojava NBA Evrope mogla bi da "odnese" značajni broj klubova, zbog drugačijeg sistema i prema mišljenju nekih, boljih uslova. S obzirom na to da je Turska, Grčka i Srbije definitivno nisu na meti novog takmičenja, čini se da će među elitom biti mjesta i za nove klubove.

Jedan od timova koji bi već naredne sezone mogao da se priključi je Bešiktaš, koji vodi Dušan Alimpijević. Srpski trener u Turskoj ima sve važniju ulogu, a karijera koju već godinama gradi na tim prostorima sve je uspješnija. Pune tribine i požrtvovani navijači nisu problem za tursku ekipu, ali bi finansijski aspekt mogao biti. Međutim i to pitanje će uskoro biti riješeno.

Bešiktaš bi uskoro trebalo da potpiše ugovor sa proizvođačem bijele tehnike "Bekom" i na taj način obezbijedi finansijski aspekt kluba - neophodan za ulazak u Evroligu. Ujedno, već je poznato da je isti sponzor godinama na dresu Fenerbahčea.

Dusan Alimpijevic önderliğinde Beşiktaş, bu sezonki EuroCup sonucundan bağımsız olarak seneye EuroLeague'de mücadele edebilir. Lig yönetimiyle yapılan görüşmelerde ciddi ilerleme kaydedildi.



▫️Ayrıca 'Beko' markasınında önümüzdeki sezon basketbol takımına sponsor olması…pic.twitter.com/t9kMnKEbir — KAFA Sports (@sportskafa)March 16, 2026

Bešiktaš je uspio da se plasira u četvrtfinale Evrokupa, dok je u domaćem šampionatu drugi i "diše za vratom" Fenerbahčeu sa 18 pobjeda i četiri poraza.