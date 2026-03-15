Nikola Kalinić i Džoel Bolomboj neće biti u sastavu Crvene zvezde za meč sa Dubaijem zbog odluke stručnog štaba da ih odmori za meč u Sarajevu.

Crvena zvezda gostuje ekipi Dubaija u Sarajevu (20 časova) i na toj utakmici ABA lige neće igrati Nikola Kalinić i Džoel Bolomboj. Dobra vijest je da nijesu u pitanju problemi sa povredama, već da je razlog – odmor.

"Nikola Kalinić i Džoel Bolomboj nijesu večeras u sastavu. Stručni štab je odlučio da ih odmori ovog vikenda", stoji u objavi crveno-bijelih na društvenim mrežama.

Ostaje da se vidi da li će se u sastavu naći Hasijel Rivero koji se oporavio od povrede. Podsjećanja radi, Zvezdu čeka važan meč u Evroligi i gostovanje Panatinaikosu u Atini (20. mart u 20.15h).

Ekipa Saše Obradovića vodi veliku borbu za plasman u plej-of elitnog takmičenja i to je u ovom momentu prioritet za crveno-bijele.