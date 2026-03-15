Srpski košarkaš Nikola Jokić imao je čak 14 asistenacija protiv Los Anđeles Lejkersa.
Najbolji centar planete Nikola Jokić odigrao je maestralnu utakmicu protiv Los Anđeles Lejkersa, ali je Denver poražen posle dramatičnog produžetka i nestvarnog pogotka Slovenca Luke Dončića. Srpski as je dao sve od sebe, poentirao je , razigravao, a nekoliko njegovih poteza je bilo posebno atraktivno.
Na kraju je utakmicu završio sa impresivnih 14 poena, 16 skokova i 14 aistencija. U moru "bravura", Jokić je jednim dodavanjem oduševio košarkašku planetu.
Jokić je u poslednjem momentu spriječio Rivsa da mu ukrade loptu i asistirao Timu Hardaveju Džunioru preko glave. On je ovaj nepogrešivi pas lako sproveo u poene, a kompletne postave timova su se pitale kako je Srbinu ovo pošto za rukom.
NIKOLA JOKIC WHAT A PASS.
Jokić se novim tripl-dablom približio Raselu Vestbruku koji je prvi na vječnoj listi sa 209 ovih imresivnih učinaka i sada je stigao do brojke 191.