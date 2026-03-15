Srpski as Nikola Jokić preuzeo je ulogu Dejvida Adelmana na jednom tajm-autu.

Izvor: Eurohoops Türkiye/X/Printscreen

Košarkaši Denver Nagetsa doživjeli su još jedan bolan poraz u NBA ligi, a ovog puta im je Luka Dončić presudio u neizvijesnoj završnici. Srpski as Nikola Jokić je radio sve, poentirao, razigravao saigrače, preuzeo svu odgovornost, a u jednom momentu je zamijenio i trener Dejvida Adelmana.

Kamere su snimile kako Nikola energično objašnjava saigračima šta treba da rade, a oni su ga pomno slušali. Još jednom je pokazao liderske vještine na terenu i van njega, ali ovog puta nije urodilo plodom...

Nikola Jokic, molada fazlasıyla hararetli gözüküyor.pic.twitter.com/uWm3mkgSMn — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR)March 15, 2026

Jokićeva uloga se promenila

Trener Denvera Dejvid Adelman je nedavno govorio koliko je zapravo velika Jokićeva uloga u timu. Ne bježi od ogovornosti i svjestan je da u nekim momentima mora da podnese čitav teret.

"Tu dolazimo do preuzimanja odgovornosti, mnogi ljudi to ne razumiju. Biti najbolji je jedno, ali uspjeti da se izboriš sa tim je nešto sasvim drugo. Da nosiš teret cijelog tima, a u nekim mometima i cijele lige. On je uzor, ne smao mlađim gereracijama, nego za cio sport generalno. Ne mislim da trenutno postoji osoba koja se bavi sportom, a da je jedinstvena kao on", rekao je Adelman i dodao:

"Mogu da kažu da sam pristrasan jer sam stalno sa njim. Moja djeca su sad gore i šutiraju, Osećam se blagosloveno što su moja djeca mogla da ga upoznaju uživo, on je najbolji primer šta možeš da budeš. Ne mora da bude MVP, ali njegova radna etika, IQ i ono što ulaže, jednostavno mora da bude uspješan. On je jednostavno nevjerovatan, srećni smo što ga imamo ovde."