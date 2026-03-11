Dejan Milenković izjavo da je Strahinja Marković iz Resnika koji se vodi kao nestao tražio da bude zaštićeni svjedok prije nego što je ubijen

Izvor: Kurir/Dado Đilas, MUP Srbije

Ime Strahinje Markovića iz Resnika, kog je juče pred Specijalnim sudom pomenuo suspendovani načelnik Službe za specijalne istražne metode MUP Srbije Dejan Milenković, kao osobu koja se nudila za zaštićenog svjedoka u slučaju ubistva poznatog beogradskog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, i ranije se dovodio u vezu sa kriminalnim klanovima.

Podsjetimo, Milenković je otkrio da ima saznanja i dokaze da je Marković razgovarao sa tužiocem JTOK Milenkom Mandićem i da je bio spreman da prizna svoju i ulogu drugih u tom zločinu koji je neriješen već osam godina, ali da tužilac nije pristao da mu da povlašćeni status, posle čega je navodno ubijen.

"Ukrao je automobil koji je potom predao pripadnicima organizovane kriminalne grupe, a koji su oni iskoristili za ubistvo Ognjanovića - iznio je šokantne informacije u sudnici Milenković navodeći da je iskaz u kom je izrazio spremnost da postane zaštićeni svjedok, prije nego što je ubijen, Marković dao pred tužiocem Mandićem, dvojicom njegovih kolega i dvojicom policijskih službenika, tvrdeći da o tome postoji i službena bilješka.

Strahinja Marković, podsjetimo, nestao je u junu 2020. i o njegovoj sudbini ništa se ne zna. Navodno, poslednji put je viđen ispred kuće Aleksandra Šarca, koji je nekoliko mjeseci kasnije, u oktobru 2020. ubijen u Tržnom centru Ušče. Roditelji nestalog Markovića više puta su za medije govorili da je kobnog dana parkirao automobil ispred kuće Šarca i da ga od tada niko više nije video. Sa Aleksandrom Šarcem, prema njihovim navodima, upoznao ga je Nikola Kačarević.

Kačarević, inače suprug starlete Tamare Đurić, i nalazi se u pritvoru zbog sumnje da je kao pripadnik takozvanog vračarskog klana Nikoli Vušoviću za 6.000 eura "namjestio" Šarca, odnosno odavao informacije o tome gdje se sastaju i kako je Šarac obučen. Inače, Šarac se pominjao kao osoba bliska škaljarskom klanu.

"Interesantno je da je tužilac Mandić, koji inače zastupa optužnice protiv vračarskog klana, Dijane Hrkalović i Dejana Milenkovića ali i vodi predistragu o ubistvu Dragoslava Ognjanovića i juče izjavio da ovi navodi Milenkovića nisu tačni, ali i da je otkrivanje za sada "NN ubice Ognjanovića prioritet za tužilaštvo". Podsjetiću da je poznati advokat ubijen na kućnom pragu 28.jula 2018., dakle prije skoro osam godina, i to na mjestu gdje postoje kamere, u sred dana, pred svjedocima i da je istraga "prioritet" već osam godina ali da u njoj nikakvog pomaka nema" objašnjava sagovornik Kurira.

On podsjeća da je Ognjanović među brojnim klijentima koje je branio pred sudovima u zemlji i inostranstvu imao navodne pripadnike škaljarskog klana, koji je u krvavom ratu sa kavčanima kojima su, kako objašnjava, bliski vračraski ali i kriminalni klan Veljka Belivuka. - Druga važna okolnost je i da je Ognjanović prije nego što je ubijen ali i u vrijeme ubistva bio "na mjerama". Ono o čemu se spekulisalo u javnosti ali se sada čulo i u sudnici jeste da je isti tužilac, Mandić, dao nalog da se Ognjanović prati i prisluškuje" dodaje naš sagovornik i navodi da ako je sve što se čulo tačno, tužilac bi trebalo da odgovori na brojna pitanja koja su i dalje otvorena.

Marković o čijoj se sudbini ništa ne zna, nije jedini koji je pominjan u sudnici kao saučesnik u ubistvu poznatog advokata. Svedok saradnik u postupku protiv Veljka Belivuka, Srđan Lalić pred sudom je izjavio da je prema "uličnim pričama" Ognjanovića ubio Strahimnja Stojanović a da je pomagač u ubistvu bio i brat jednog ubijenog vođe navijača.

"Znam ulične priče, da ga je likvidrao Strahinja Stojanović, ali nismo imali potvrde ni mi. Bio je jedan još koji se pominjao, ako se ne varam brat od pokojnog Velibora Dunjića" izjavio je Lalić pred Specijalnim sudom u Beogradu.

On je i Markovića pomenuo dva puta, prvi put dok je iznosio odbranu, a drugi put kad je odgovarao na pitanja Marka Miljkovića.

Miljković: Ko je momak čiju smo vam sliku na stadionu pokazali, a gdje mu je odsječena glava?

Lalić: Nisam siguran ko je.

Miljković: Rekao si da je to od strane škaljarskog klana poslato kavačkom.

Lalić: Mislio sam na to da je kavački klan to poslao vama. Nisam znao ko je to, jer se na slici ne vidi lice, ali smo svi ranije došli do zaključka da ga je Šarac namamio za 200.000 eura i da to jeste izvjesni Strahinja.

Lalić: Ti si govorio da su svi stoka iz škaljarskog klana, da ih sve treba potamaniti i zato sam rekao da je grupa od tada pogotovo dobila izrazito nasilan karakter.

Podsjetimo, Lalić je ranije, u iznošenju odbrane za tu glavu rekao da je navodno izvjesni Strahinja koji je viđen poslednji put sa Šarcem, najvjerovatnije Strahinja Marković.

Belivuk zvao Markovićevog oca

Tokom suđenja Veljku Belivuku u sudnici su pušteni telefonski razgovori koje je vodio sa ocem nestalog Strahinje Markovića.

"Vjeruj mi, borimo se. Nema stvari koju nismo uradili da doprinesemo, pošto policija neće ništa da radi jer su to uradili ljudi koji su njihovi prijatelji i saradnici. Ovo ne vodi ničemu, jedino preko novina" kaže Belivuk ocu nestalog maldića na šta mu on odgovara:

"Pošandrcao sam, čuli smo da je bio u policiji, da prije priveden kao građanin, nije mogao kao ptičica da odleti.

Belivuk: Probaj, mi hoćemo sve da probamo da uradimo. Preko novina probaj, daću ti ga na telefon da se čujete.

Otac mladića koji se i dalje vodi kao nestao, podsetimo, kasnije je u jednom intervjuu ispričao da ga je Belivuk pozvao i uputio na novinare Krika.