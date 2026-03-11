Incident je izazvao hitnu reakciju policije oko rezidencije američkog predsjednika Donalda Trampa

Izvor: Bryan Olin Dozier/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vozilo je udarilo u kapiju Bijele kuće u Vašingtonu, što je navelo policiju da pretrči okolna područja i uhapsi vozača.

Kombi je u srijedu ujutru prošao kroz bezbjednosnu barikadu u blizini Bijele kuće, javljaju američki mediji pozivajući se na Metropolitansku policijsku upravu.

Vozač uhapšen

Vozač je uhapšen, takođe se navodi u lokalnim izvještajima.

HAPPENING NOW: Massive police presence around the White House early this morning after a van breached security.



Secret Service agents have detained the driver.



Rapidly developing...will update as soon as there is more information.pic.twitter.com/ybrWNySfdL — Eric Spracklen (@EricSpracklen)March 11, 2026

Incident se dogodio oko 6:37 ujutru (po lokalnom vremenu), a policajci su reagovali da pomognu Tajnoj službi Sjedinjenih Država (USSS) nakon što je kombi prošao kroz barikadu na uglu Konektikat avenije i ulice H, sjeverozapadno od grada.

Incident je izazvao hitnu reakciju policije.

Ulice privremeno zatvorene, postavljen policijski kordon

Portparol Tajne službe SAD, Entoni Guljelmi, izjavio je za CBS News da službenici trenutno „istražuju sumnjivo vozilo“.

On je naveo da su, iz bezbjednosnih razloga, pojedini ulazi i ulice privremeno zatvoreni dok specijalizovani timovi obavljaju svoj posao.

„Razni ulazi i ulice su privremeno zatvoreni dok timovi obavljaju svoj posao“, rekao je Guljelmi, dodajući da će „dodatne informacije biti saopštene kasnije“.

Na licu mjesta nalazi se veliki broj policijskih snaga.

Postavljen je policijski kordon, a ulice sjeverno od Bijele kuće su zatvorene za saobraćaj.

U akciji učestvuju policijska vozila, pripadnici Tajne službe, Metropolitanske policije, kao i pripadnici Nacionalne garde.