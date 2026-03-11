Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće sprovedeni tužilaštvu.

Izvor: Instagram/bakaprase

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično djelo prinuda.

Oni su prijetili Baki Prasetu preko video snimka.

Uhapšeni su A. M. (2006 ), A. N. (2006) i M. R. (2006) koji su, kako se sumnja, pod prinudom natjerali četrdesetjednogodišnjeg muškarca da uđe u njihov automobil i snimi video-zapis, sa tekstom koji su unaprijed pripremili, a koji je potom morao da objavi na svojim na društvenim mrežama.

Određeno im je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedeni nadležnom tužilaštvu.

(Blic, MONDO)