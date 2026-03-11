Nestvarna noć iza nas u NBA ligi gdje je Bem Adebajo uspio da postigne čak 83 poena.

Američki košarkaš Bem Adebajo postigao je prethodne noći 83 poena u nestvarnoj pobjedi Majamija protiv Vašingtona 150:129. Da, dobro ste pročitali, nije u pitanju greška, Adebajo je zaista postigao 83 poena i postao je drugi najbolji strijelac u istoriji NBA lige, odmah iza Vilta Čemberlena koji je na jednom meču dao 100.

Adebajo je na iznenađenje svih postao prvi košarkaš koji je oborio rekord Kobija Brajanta, pokojnog košarkaša Lejkersa koji je prije 20 godina, na meču protiv Toronta, postigao 81 poen i niko od tada nije uspio da mu priđe, kamoli da mu sruši rekord.

Kako je Adebajo ovo uradio? Igrao je 42 minuta protiv Vizardsa i za to vrijeme je ubacio 20 od 43 šuta iz igre. Pogodio je sedam trojki (iz 22 pokušaja), a vjerovali ili ne - Vašington ga je poslao na liniju za slobodna bacanja čak 43 puta. Odatle je Adebajo bio precizan 36 puta.

Takođe, u ovoj istorijskoj utakmici imao je i devet skokova, tri asistencije, dvije ukradene lopte i dvije blokade, a to su sve izbliza mogli da gledaju i srpski reprezentativci Tristan Vukčević (koji je igrao šest minuta za Vizardse) i Nikola Jović (povrijeđen).

"Ovo je lud momenat za mene... Vilt, ja, pa Kobi zvuči nevjerovatno ludo", rekao je Adebajo kome je prije ovog meča rekord karijere bio 41 poen, što će reći da je duplirao svoj najbolji rezultat u utakmici kakva se sigurno neće više ponoviti u njegovoj karijeri.

Lista najboljih strijelaca u NBA

Vilt Čemberlen - 100 poena (1962. godine)

Bem Adebajo - 83

Kobi Brajant - 81

Vilt Čemberlen 78

Vilt Čemberlen, Dejvid Tompson, Luka Dončić - 73

Vilt Čemberlen - 72

Eldžin Bejlor, Dejvid Robinson, Donovan Mičel, Demijan Lilard - 71

Vilt Čemberlen, Devin Buker, Džoel Embid - 70

Majkl Džordan - 69

