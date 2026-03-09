Nikola Jokić imao je zanimljiv odgovor na pitanje do kada planira da igra košarku. Još dugo će ga gledati u najjačoj ligi na svijetu.

Izvor: Printscreen/YouTube/X&O's Chat

Nikola Jokić uživa u NBA ligi, dominira među najboljima i nema nikakvu namjeru da se vraća u Evropu i da igra u Evroligi. To je potvrdio i on sam. A, kakav mu je plan za budućnost i do kad planira da igra košarku?

"Igraću dokle god budem mogao. Možda ne dokle god budem, već dokle god vidim da pravim prednost, da mogu da igram na visokom nivou. Ne znam, to mi je mišljenje sada. Možda na sljedećem intervjuu kažem nešto drugo", rekao je Jokić u podkastu "X&O's chat" kod Edina Avdića.

Poslije toga ga je poznati voditelj pitao i da li bi razmislio o povratku u Evropu.

"Ne bih išao nazad u Evropu. Ništa protiv Evrolige ili bilo čega, samo mislim tako. Ne bih, eto."

"Odlazak iz Denvera? Neću ni da zamišljam"

Viđali smo šokantne trejdove, odlazak Luke Dončića u Lejkerse i slično, ali je jasno da Denver ne bi poslao Nikolu Jokića u neki drugi tim, osim ako to sam ne poželi. Da li može da zamisli da igra u nekoj drugoj franšizi?

"Ne bih volio to da zamišljam. Našao sam ovdje mir, dvoje djece mi se rodilo ovdje, svi su mi tu moji, mir, kuća, našao sam svoj život. Sviđa mi se život ovdje. Nemam želju, potrebu, napravili smo nešto zajedno kao tim. Da ne osvojimo ništa više do kraja. Organska je titula bila. Više mi vrijedi nego bilo šta", zaključio je Jokić i dodao da su ga djeca promijenila.

(MONDO)