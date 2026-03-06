Sve češće se na društvenim mrežama piše o potencijalnom raskidu Luke Dončića sa njegovom vjerenicom Anamarijom Goltes, a najviše zbog njenog Instagram naloga.

Izvor: Instagram/anamariagoltes/Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Luka Dončić igra da dosta oscilacija u tekućoj sezoni. Pruža neke dobre partije, ali ima i onih lošijih na kojima se vidi dosta frustracije. Da li sve to ima veze sa situacijom u privatnom životu? Prvenstveno zbog njegove vjerenice Anamarije Goltes.

Na društvenim mrežama se već neko vrijeme spekuliše da postoje ozbiljni problemi između njih dvoje. Razlozi nisu poznati, ali su njeni potezi na Instagramu dodatno "podgrijali" priče o tome. Ona je obrisala sve zajedničke fotografije, popularne 'storije' (priče prim.out), sve ono na čemu se vide da su zajedno.

Nema čak ni fotografije iz Slovenije, sa jezera Bled, gde ju je zaprosio 7. jula 2023. godine. Ta fotka je na njegovom profilu, ali ne i na njenom. Djeluje da postoje ozbiljni problemi. Njih dvoje imaju dvoje djece, Gabrijelu (2023. godište) i Oliviju (2025. godište), obije su rođene u decembru.

she deleted the love highlights and every single post with him it’s officially overhttps://t.co/rTU0BnOffhpic.twitter.com/SgKrzMevds — ️ (@KT_3410)March 5, 2026

Šta je Dončić rekao o ćerkama?

Dončić, bar za sada, nije javno pričao o odnosu i potencijalnim problemima sa svojom vjerenicom, ali jeste o svojim ćerkama. Našalio se nedavno na jednoj konferenciji na to pitanje.

"Najbolja stvar na svijetu. Imam dvije ćerke. Napraviće mi pakao od života sigurno, to znam, ali znam da ću da postanem njihovo obezbeđenje kad se penzionišem. Tako da... Šalu na stranu, to je najljepša stvar na svijetu. Blagosloven sam", rekao je Dončić.