Luka Dončić nije htio da ostavi Amerikance u dilemi i ispričao im je koliko voli i poštuje Novaka Đokovića koji ga je gledao na utakmici u Los Anđelesu.

Luka Dončić vodio je L.A. Lejkerse prethodne noći do pobjede protiv Sakramenta (128:104), a jedan od razloga što je sigurno bio inspirisan bilo je i prisustvo Novaka Đokovića. Najveći teniser svih vremena već nekoliko dana je u SAD, gdje se sprema za učešće na Indijan Velsu, a slobodno vreme iskoristio je i da pogleda košarkašku utakmicu.

Novak Djokovic sharing a moment with Luka Doncic.



Legends.



Izbor je pao na L.A. Lejkerse u kojima poznaje nekoliko igrača, a prije svega je u dobrim odnosima sa Džejmsom i Dončićem, pošto ih poznaje godinama. Vidjeli smo da su se pozdravili prije meča, a Dončić je imao i šta da kaže o Noletu.

Novak Djokovic LeBron James Luka Doncicpic.twitter.com/XH9D9j8f7b — NBA Türkiye (@NBATurkiye)March 2, 2026



Kada su ga novinari poslije meča upitali kolika mu je čast što ga je gledao Novak Đoković, vidjeli smo da je Dončić odmah "razvukao osmijeh od uva do uva" i ispričao potom Amerikancima koliko mu znači kada ga jedna takva sportska veličina gleda iz prvih redova.

"Novak Đoković je za mene najveći svih vremena, samo to što je ovdje i gleda me je nevjerovatno. Vidjećemo se poslije, jako sam srećan što je ovdje", rekao je Dončić koji kao da se i postidio dok je pričao o ovome.

Luka Doncic: "Novak Djokovic for me is the greatest of all time. Just for him being here watching me was unbelievable. I'm really excited he's here."



Inače, Dončić je ovu utakmicu završio sa 28 poena, imao devet asistencija i pet skokova i bio je najefikasniji akter utakmice.