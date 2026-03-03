U zoološkom vrtu Shantou Zhongshan Park Zoo dogodio se napad lava na desetogodišnju djevojčicu, ali je, srećom, radnik u zoo vrtu uspio da je spase.

Izvor: TikTok/The Sun/Screenshot

U zoološkom vrtu Shantou Zhongshan Park Zoo u provinciji Guangdong u Kini, 10-godišnja djevojčica doživjela je zastrašujući napad lavice dok je pokušavala hraniti životinju kroz rešetke kaveza. Incident se dogodio u četvrtak, 26. februara 2026. godine.

Prema snimcima koji su postali viralni na TikToku, djevojčica se približila previše kavezu i pružila hranu lavici. U jednom trenutku lavica je provukla šapu kroz otvor između šipki, zgrabila djevojčicu za nogavicu i počela je vući prema sebi. Djevojčica je vrištala u panici, a radnik u zoo vrtu (zajedno sa porodicom) očajnički se borio da je oslobodi iz lavljeg stiska.

Nakon kratke, ali dramatične borbe, uspjeli su je izvući. Djevojčica je zadobila samo lakše ogrebotine na nozi, bila je u šoku te je preventivno primila vakcinu protiv bjesnila. Nije zadobila teže povrjede.

Snimak je izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama – preko 11 miliona pregleda i stotine hiljada lajkova/repostova samo na TikToku The Sun profila.

Svakako da nam šalje poruku koliko opasno može biti približavanje divljim životinjama, čak i kroz zaštitne rešetke – lavovi ostaju predatori bez obzira na to što su u zatočeništvu.