Pogledajte zbog čega je Nikola Jokić na udaru javnosti u SAD.

Izvor: Twitter/BrickCenter_/HaterReport/Screenshot

Nikola Jokić odveo je prethodne noći Denver do pobjede protiv Jute (128:125) i to na kraju igrom u odbrani i sa dva pogođena "penala", međutim ono što je mnogo više pažnje izazvalo je što su Somborca na društvenim mrežama optužili za "floping".

Preciznije, Jokić je opet na udaru da simulira prekršaje, da previše "glumi" pri kontaktu sa protivničkim igračima, što je izbacilo iz takta navijače Jute bukvalno od samog starta utakmice. Zamjerili su mu tri poteza, pa krenimo redom...

Nah man what Nikola Jokic did to this man is DIABOLICALpic.twitter.com/oLm6CVbyc0 — Hater Report (@HaterReport)March 3, 2026



Pored tog duela sa Kijonteom Džordžom, navijačima Jute zasmetao je i duel sa Iliajdžom Harklesom, kada je Somborac malo teatralnije reagovao u jednom duelu - i dobio faul. Zbog toga je čak i klupa Jute počela da se smije, međutim ne zaboravimo da ovakva taktika igranja sa "manjim" igračem na Jokiću obično znači i da mogu da ga tuku do mile volje. Ovoga puta sudije su ipak zaštitile Jokića, pogledajte:

Jokic SHAMELESSLY flopping and the Jazz just laughing at himpic.twitter.com/5lwF6ivpzM — BrickCenter (@BrickCenter_)March 3, 2026



Na kraju meča, Jokić je takođe uspio da iznudi jedan faul i da "izludi" komentatora: "Evo ga, to su te Jokićeve fore. Žali se sudijama - na šta tačno? Nemoj da kukaš, samo igraj. Ne znam zašto sudije nasjedaju na to...", rekao je komentator, pa onda poslije dosuđenog faula rekao: "I pogodi ko opet završava na parketu... Jokić. Ima snajperista u hali".

Jazz announcers WENT OFF on Jokic flor flopping:



"This is the Jokic antics right here. He's complaining to the refs, for what? Don't complain, just play. I don't know WHY the officials fall for that..."



"And guess WHO ends up on the floor again... Jokic. There's a sniper in the…pic.twitter.com/TxzlGVq39t — BrickCenter (@BrickCenter_)March 3, 2026



Bilo kako bilo, NBA liga je možda i natjerala Nikolu Jokića da se malo više "unese" u ovim situacijama, pošto je redovno prolazio bez dobijenog faula, čak i kada bi mu izgrebali ruke, lice... Sve to ignorisali su arbitri, iako su imali dokaze crno na bijelo.

Na kraju, Jokić je meč završio svakako zadovoljan zbog pobjede, uz učinak od 22 poena, 12 skokova i pet asistencija.