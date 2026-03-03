Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) objavilo je danas dodatne preporuke za crnogorske državljane u vezi sa situacijom na Bliskom istoku.

"U svjetlu aktuelne bezbjednosne situacije na Bliskom istoku i učestalih promjena okolnosti, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore poziva crnogorske državljane na pojačan oprez i blagovremeno informisanje prije planiranja ili nastavka putovanja", ističe se u saopštenju.

Iz MVP su dodali da se državljanima Crne Gore koji se nalaze u pogođenim državama savjetuje da ostanu u svojim mjestima boravka, izbjegavaju nepotrebna kretanja i redovno prate službena obavještenja nadležnih organa država u kojima borave.

"Kada je riječ o Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), gdje se počelo sa realizacijom određenih komercijalnih i čarter letova, vazdušni prostor i dalje ostaje ograničen za širi saobraćaj. Letovi koji se trenutno obavljaju odnose se isključivo na putnike koji su prethodno ostali na aerodromima, kao i na one koji već imaju kupljene karte kod aviokompanija Emirates, FlyDubai i Etihad. Navedeni putnici biće direktno kontaktirani od strane svojih avio-kompanija. Državljanima Crne Gore preporučuje se da ne odlaze na aerodrome ukoliko nijesu prethodno obaviješteni i pozvani na let, te da ostanu u svojim mjestima boravka i redovno prate obavještenja svojih avio-kompanija u vezi sa eventualnim promjenama termina putovanja", piše u saopštenju, prenose Vijesti.

Iz MVP su kazali da su dodatno, posredstvom nadležnih diplomatsko-konzularnih predstavništava, u redovnoj komunikaciji sa crnogorskim državljanima koji se nalaze u svim ostalim zemljama Bliskog istoka, a koji su zainteresovani za evakuaciju.

"Uzimajući u obzir kompleksnost situacije, a koja se prvenstveno odnosi na zatvorenost vazdušnog prostora u pogođenim državama, Ministarstvo sagledava sve raspoložive mogućnosti za pružanje podrške crnogorskim državljanima i razmatra sve korake u cilju njihove eventualne evakuacije. U slučaju potrebe za konzularnom podrškom ili hitnim situacijama, građani se mogu obratiti nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore, čiji su dežurni brojevi dostupni 24 časa dnevno na linku: https://www.gov.me/clanak/servisna-informacija-ministarstva-vanjskih-poslovapovodom-bezbjednosne-situacije-na-bliskom-istoku. Ambasade i konzularna predstavništva ostaju u stalnoj komunikaciji sa lokalnim vlastima i nastavljaju da pružaju pravovremene informacije i podršku crnogorskim državljanima", kazali su iz MVP.