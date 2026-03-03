Boing 737 kapaciteta 162 do 200 putnika sletio je na Beogradski aerodrom u 6.21 po srednjoevropskom vremenu.

Izvor: Kurir/Ines Grk

Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije, koji je poletio juče tokom večernjih časova, sletio je u Beograd.

Boing 737 kapaciteta 162 do 200 putnika sletio je na Beogradski aerodrom u 6.21 po srednjoevropskom vremenu.

Prvi avion sa 200 državljana Srbije poletio je sinoć sa aerodroma u Dubaiju



Aerodrom u Dubaiju je objavio da je prvi let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Srbiji, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom istoku, poleteo oko 23.30 prema srednjeevropskom vremenu.

Riječ je o avionu "boing 737 Maks 8", avio-prevoznika "Flaj Dubai", kapaciteta 162 do 200 putnika.

Avio-kompanija iz Dubaija "Emirejts" saopštila je juče da započinje saobraćaj izvođenjem ograničenog broja letova.

"Prioritet imaju putnici sa ranijim rezervacijama, a one koji su ponovo raspoređeni na ove ograničene letove, 'Emirejts' će direktno kontaktirati", navodi se u saopštenju kompanije.

Avio-prevoznik je uputio apel putnicima da "ne dolaze na aerodrom ukoliko nisu obavešteni". Kompanija je dodala da svi ostali letovi ostaju obustavljeni do daljeg.

Posle višednevne potpune obustave saobraćaja uslijed zatvaranja vazdušnog prostora i bezbjednosne krize u regionu, tri najveće zalivske avio-kompanije započele su tokom jučerašnjeg dana ograničeno obnavljanje operacija.

Riječ je o faznom i strogo kontrolisanom povratku letova, uz prioritet za putnike koji su od vikenda ostali zaglavljeni u tranzitu. Prema podacima portala Flightradar24, broj otkazanih letova na sedam velikih aerodroma Bliskog istoka – Dubai (DXB), Doha (DOH), Abu Dabi (AUH), Šardža (SHJ), Kuvajt (KWI), Bahrein (BAH) i Dubai World Central (DWC) – premašio je 9.500.

Samo 28. februara otkazano je više od 1.400 letova, 1. marta više od 3.400, 2. marta još toliko, dok je za 3. mart već evidentirano više od 1.300 otkazivanja. Uz prosječno oko 160 putnika po avionu, procjena je da je pogođeno više od 1,5 miliona putnika.