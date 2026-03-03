Izraelska vojska ušla u Liban, trupe raspoređene u južnom dijelu susedne zemlje blizu granice

Izvor: Printscreen/X/Israel Defense Forces

Izraelska vojska je objavila da njene trupe sada "vrše operacije u južnom Libanu".

Skaj njuz prenosi navode Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) se da su njihovi vojnici raspoređeni na nekoliko tačaka blizu graničnog područja da bi bili "dio pojačane isturene odbrambene pozicije".

- Izraelska vojska radi na stvaranju dodatnog sloja bezbjednosti za stanovnike sjevernog Izraela - poručeno je u saopštenju IDF.

Navedeno je da je ovo "taktička mjera na granici" i da to nije dio šire kopnene operacije unutar Libana.

Iz izraleskog Ministarstva odbrane je poručeno da je trupama dato ovlašćenje da "napreduju i preuzmu kontrolu nad dodatnim položajima u Libanu".

Prethodno je iz IDF navedeno da je ta vojska spremna da "nedeljama" djeluje protiv Irana.

Izraelska vojska je juče započela vazdušne udare na jugu Libana i u prestonici Bejrutu nakon napada ekstremističke organizacije Hezbolah, o čemu smo izvijestili u našem blogu o trećem danu novih sukoba na Bliskom istoku, a rano jutros su pokrenuti novi napadi IDF na Bejrut, piše Kurir.