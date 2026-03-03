”Jugopetrol” neće morati da izradi elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za benzinsku pumpu na dionici auto-puta od Smokovca do Mateševa, odnosno za onu planiranu na lijevoj strani odmorišta Gornje Mrke.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

To između ostalog piše u odluci koju je donijela Agencija za zaštitu životne sredine, koja je odlučivala o tome da li im je potrebna ekološka saglasnost za ovaj projekat.

“Monteput” je u maju prošle godine izabrao “Jugopetrol” na tenderu za gradnju ove pumpe na auto-putu Bar-Boljare, pri čemu je zemljište zakupljeno na 25 godina, po godišnjoj cijeni 51.000 eura i naknadom od cent po prodatom litru goriva, pišu Vijesti.

Po dokumentaciji predatoj Agenciji, zakupljena je površina od 6.676 kvadrata na kojoj će se graditi jednoetažni objekat stanice od gotovo 500 kvadrata, uz devet mjesta za točenje goriva, parking sa 42 mjesta, informativno-turistički punkt, prostor za službu prve pomoći, prodavnicu rezervnih djelova i opreme za najzastupljenije marke automobila, kafe, smještaj za osoblje restorana i pumpe...

Rezervoari na ovom mjestu biće podzemni, a planirano ih je sedam, za 100 kubnih metara dizela, 50 kubika benzina, pet kubika “ad blue-a” i 30 kubika za tečni naftni gas (TNG). Ističe se da lokacija na lijevoj strani auto-puta u Gornjim Mrkama ne pripada zaštićenom području i da na tom mjestu nema nepokretnih prirodnih i kulturnih dobara.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je urbanističko-tehničke uslove za izgradnju benzinske pumpe izdalo u februaru 2014. godine.

“Jugopetrol” trenutno završava i radove na benzinskoj pumpi na desnoj strani dionice auto-puta od Smokovca do Mateševa, čije se otvaranje očekuje u prvoj polovini 2026. godine. Ta pumpa se nalazi takođe na odmorištu Gornje Mrke.

“Monteput” je prvobitno u septembru 2023. godine raspisao pojedinačne tendere za dvije pumpe u Gornjim Mrkama, na kojima nije bilo ponuda. Novi tender je zatim raspisan krajem decembra te godine, ali za pumpu na lijevoj strani nije bilo ponuda, zbog čega je javni poziv istekao u februaru 2024. godine.

To se, ipak, nije desilo za pumpu na desnoj strani auto-puta, za koju je tada produžen rok za dostavljanje ponuda, prvo do kraja aprila, a zatim do sredine maja 2024. “Monteput” je zatim krajem juna objavio da je za zakup i benzinsku stanicu na desnoj strani pristigla samo jedna ponuda, a posao je pripao kompaniji “Jugopetrol”, prenose Vijesti.

“Monteput” je potom, u decembru 2024. godine, raspisao treći tender koji je trajao do sredine marta 2025. godine, ali je produžen do 17. aprila, na zahtjev “Jugopetrola”. Posao izgradnje na lijevoj strani je na kraju u maju prošle godine pripao toj privatnoj kompaniji, dok je ugovor potpisan u oktobru te godine.