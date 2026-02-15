Trener Igokee Nenad Stefanović zahvalio šefu stručnog štaba Crvene zvezde na lijepim riječima posle utakmice njihovih timova u Hali sportova.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Trener Igokee Nenad Stefanović javno je zahvalio treneru Crvene zvezde Saši Obradoviću na lijepim riječima koje mu je uputio poslije međusobnog meča njihovih timova u Hali sportova.

„Hvala treneru Obradoviću na lijepim riječima na kraju utakmice, to svakom mladom treneru znači, kada vas podrži trenerska veličina. Ostaće među nama šta je rekao, ali lijep je gest, uvijek znači kada dobijete lijepe riječi ili savjet. Meni znači. Želim Zvezdi sve najbolje i vidimo se u Laktašima“, rekao je Stefanović na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je pobijedila „prelomivši“ tim iz Laktaša u drugom dijelu meča, za trijumfalni početak Top 8 faze ABA lige.

Saša Obradović je tokom meča bio nervozan, vikao je na sudije i bio kažnjen tehničkom greškom, a poslije utakmice je sportski odao priznanje svom kolegi sa klupe Igokee.

„Čestitao bih i Igokei na odličnoj utakmici i odličnoj pripremi. Vidi se da moj kolega ima veliki smisao za taktiku i na tome mu čestitam, a čestitao sam mu i poslije meča na tome kako je pripremio utakmicu“, kazao je Obradović.

„Što se tiče meča, naša priprema je bila kraća, imali smo šest utakmica u 15 dana, što je fizički jako teško, kao i u matematici ko i koliko da igra. Sve je to uzrokovalo sporiji start. Za mene je najvažnije da smo pobijedili kao prvo, a kao drugo da smo ostali zdravi i na neki način da smo poštedjeli igrače koji će nam biti važni za sljedeću nedjelju“, dodao je on, misleći prije svega na Kup Radivoja Koraća i dilemu o sastavu koju će otkloniti tokom večeri.

Šta je Nenad Stefanović rekao o utakmici?

"Čestitam ekipi Crvene zvezde na zasluženoj pobedi. Uz naš odličan otpor kontrolisali su meč 40 minuta i njihov individualni kvalitet i organizovanost u napadu su presudili. Jako sam zadovoljan kako smo odigrali. Mislim da smo u ovom momentu bez Gavrilovića i Popovića, nama jako značajnih, izgurali oko 35 minuta u dobrom egalu. Dobra utakmica za moje momke, bili smo malo opterećeni faulovima uz taj nedostatak visokih igrača, ali nemam šta da zamjerim. Imali smo 20 asistencija, uz dobru kontrolu izgubljenih lopti, samo devet. Mislim daj je dosta značajna bila prevaga u skoku i odnos poena iz druge šanse, 19:5, kroz zicere i trojke", izjavio je trener Igokee, čiji tim sada ima skor 8-9 i u narednom kolu gostovaće Budućnosti 8. marta.