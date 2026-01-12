Oglasio se doktor Momčilo Jakovljević povodom povrede Karlika Džounsa.

Najbolji igrač KK Partizan Karlik Džouns povrijedio se još 20. oktobra protiv FMP-a i od tada ga nismo vidjeli na parketu, a mnogi smatraju da je taj trenutak i prelomio sezonu. Uticao je na pogoršanje rezultata, Partizan je ostao bez lidera u svlačionici, dok je čini se i Željko Obradović ostao bez svoje "desne ruke" na parketu i zato je odlučio da ode.

Kada će se Džouns vratiti na parket? Pojavljivale su se različite informacije ovih dana, a sada je doktor Momčilo Jakovljević iz Partizana za "Sport Klub" prenio posljednje vijesti.

"Poslao sam Džounsa na kontrolni pregled u subotu. Moj kolega, saradnik ortoped, dr Zoran Blagojević, obavio je snimanje u tri dimenzije. Evidentno je ono što je ranije zaraslo 80 odsto, takozvani čvrst kalus, sada je i ostatak zarastao, sve je potuno fit u tom segmentu. Skinuta je imobolizacija, Karlik hoda u patikama i radi vježbe koje smije da radi", rekao je Jakovljević i rekao da će polako uvoditi Džounsa u treninge.

"Da neko ne pomisli, smije da trči. Nije to ono skinuo gips, pa sada sprint, taman posla. Počinje lagano da radi određene vežbe. Lagan uvod u trening", dodao je Jakovljević.

Što se tiče povrede, oko koje je bilo mnogo spekulacija, Jakovljević je objasnio da su u dogovoru sa Džounsovim ljekarima u SAD i njima poslali snimak i da je morao da nosi gips. Istakao je da nije samostalno donio nijednu odluku, dok je imao poruku i za one koji su kritikovali klub zbog načina na koji je vodio brigu o plejmejkeru:

"Znate, sve te neke ‘znalce’ bih pitao zašto ne igra Matijas Lesor (Panatinaikos), a ima još takvih, nije mjesto, ni prilika da ih nabrajam. Bio bi red se ne zalijeću...", rekao je on.

Izvor: MN Press

Jakovljević je rekao i da je čuo diskusiju o tome da je trebalo da dođe do "šrafljenja" odnosno do ugradnje pločica, sa čim se nije složio, objasnivši da je svaka povreda individualna i da je kod Džounsa kost srasla za 12 nedjelja.

Kada će na teren?

"Ne bavim se spekulacijama. Idemo dan za danom. Sad je u patikama, zaraslo i 15 odsto koje nije bilo zaraslo. Nikako ne žuriti i zbog 10, 15 dana, upropastiti čovjeka. I ovo posljednje što smo radili, poslato je njegovim ljekarima u SAD, kao i menadžeru, to je uobičajena praksa. Neka ne brinu dušebrižnici, ni ja, niti ijedan moj kolega, mi smo 'samo' doktori, ne mađioničari. Kod nas uvijek ima onih, koji se u sve razumiju, pa neka se i dalje nastave", zaključio je.