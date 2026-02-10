Prvi put od kada je podnio ostavku u KK Partizan, Željko Obradović se pojavio u javnosti kako bi dobio nagradu u Grčkoj.

Izvor: YouTube/Gazzetta.gr

Željko Obradović nije se pojavljivao u javnosti i nije govorio od video-poruke u kojoj je obrazložio svoju ostavku u Partizanu, odlučio je da se skloni iz medija, da bi sada napravio izuzetak u Grčkoj. Obradović je bio gost u Atini gdje je dobio nagradu u izboru grčke "Gazete", odnosno uvršten je u njenu "Kuću slavnih".

Upitan kako se osjeća, Obradović je rekao: "Dobro sam, hvala na pitanju. Pozvali su me i došao sam u Atinu, takođe ovdje imam kuću, pa je to sjajna prilika da nastavim da budem ovdje", rekao je Obradović novinarki prije dodjele nagrada.

"Vjerujem da je u životu važnije imati poštovanje ljudi. Ja imam mnogo poštovanja. Ljubavi, takođe. Nikada ne možete da tražite tako nešto jer imate bliske prijatelje i porodicu i oni vam poklanjaju mnogo ljubavi. Želim da se zahvalim svakome ko osjeća nešto posebno u vezi sa mnom", dodao je srpski trener.

Ovu nagradu Željko Obradović dobio je na osnovu glasova navijača, što je još jedna potvrda koliko je cijenjen i poštovan u Grčkoj gdje je s uspjehom vodio Panatinaikos: "Svaka nagrada je za mene posebna. Ovo je nagrada poslije koje se zapitete ‘Zašto se ovo dogodilo?’ Treba da se tad sjetite početka trenerske karijere - kako je bio težak put... Hvala svima koji su radili sa mnom, naročito svim mojim igračima. A njih je bilo jako mnogo za 34 godine", dodao je Obradović.

Slukas predao nagradu Obradoviću

Kostas Slukas, grčki košarkaš koji je sarađivao s Obradovićem u Fenerbahčeu, predao je plaketu srpskom treneru i čestitao mu na uspjehu.

"Prije svega, zahvalan sam zbog ove nagrade i velika mi je čast što sam ovdje. Znate, u životu trenera i igrača, svi vole da broje nagrade, trofeje i takve stvari. Naravno, to je važno, ali mislim da je ono što ja ostavljam za sobom nešto što me čini veoma ponosnim. Iza sebe imam 150 igrača koje sam nekada vodio, a koji su sada treneri. Trenutno, od 20 trenera koji rade u Evroligi, sedmorica su igrali za mene. Jako sam srećan zbog toga. Ovdje su neki ljudi koji su mi pomogli da budem na mjestu na kojem sam sada. Dvojica sjede za istim stolom za kojim sam ja", rekao je Obradović i obratio se njima.

"Gospodine Dijamantidis i gospodine Alvertis, mnogo vam hvala na onome što ste uradili za mene. Jedan od njih je naravno i Kostas Slukas. Želja trenera je da ima trenera na parketu, a Kostas je bio trener na parketu i dalje radi isti posao."