Mogao je Denver da izbori produžetak, imao je veliku šansu, međutim bio je ovo još jedan poraz za Nikolu Jokića koji boli.

Izvor: Wally SKALIJ / Getty images / Profimedia

Denver nastavlja da igra promjenljivo i odmah u prvom meču posle Ol-star pauze doživio je poraz. Iako su Nagetsi igrali dobro u prvom poluvremenu na gostovanju L.A. Klipersima, ipak su poraženi u uzbudljivoj završnici.

Nije pomoglo ni to što su Jokić i Marej igrali zaista odlično u poslednja dva minuta, pošto su L.A. Klipersa razliku održavali preko slobodnih bacanja, a Kanađanin je imao priliku da donese produžetak. Sekund prije kraja utakmice Marej je fauliran na šutu za tri poena i da je pogodio sva tri "penala" gledali bismo dodatnih pet minuta košarke, međutim poslednje je promašio i tako su Klipersi slavili 115:114.



Nikola Jokić je inače meč završio sa 22 poena, 17 skokova i šest asistencija, ali neće biti previše zadovoljan kako je igrao. Šutirao je 9/22 iz igre, nije pogodio niti jednu trojku, pa je utisak da je problem koji ima sa zglobom ostavio posledice, koji mu je bio i zavijen na Ol-staru.

Bolje je igrao u završnici meča i postigao je 12 od svoja 22 poena u poslednjoj deonici, ali je to na kraju bilo ipak malo da se dođe do pobjede, pošto je Marej promašio u ključnim momentima.

Nikola Jokic vs. LA Clippers 2/19/2026



22 PTS | 9-22 FG | L 114-115pic.twitter.com/RDEgPSD2i7 — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit)February 20, 2026



Kanađanin je inače pre toga ubacio i trojku i imao je ukupno 20 poena (5/15), osam skokova i osam asistencija, a uz njega su najefikasniji bili Brus Braun sa 19, odnosno Džulijan Strouter i Kem Džonson sa po 18 poena. Ni ovoga puta Denver nije bio kompletan i falili su Gordon i Votson. Što se tiče Klipersa, predvodio ih je Benedik Maturin sa 38 poena, a Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru.

NBA rezultati 20. februar: