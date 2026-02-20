Mogao je Denver da izbori produžetak, imao je veliku šansu, međutim bio je ovo još jedan poraz za Nikolu Jokića koji boli.
Denver nastavlja da igra promjenljivo i odmah u prvom meču posle Ol-star pauze doživio je poraz. Iako su Nagetsi igrali dobro u prvom poluvremenu na gostovanju L.A. Klipersima, ipak su poraženi u uzbudljivoj završnici.
Nije pomoglo ni to što su Jokić i Marej igrali zaista odlično u poslednja dva minuta, pošto su L.A. Klipersa razliku održavali preko slobodnih bacanja, a Kanađanin je imao priliku da donese produžetak. Sekund prije kraja utakmice Marej je fauliran na šutu za tri poena i da je pogodio sva tri "penala" gledali bismo dodatnih pet minuta košarke, međutim poslednje je promašio i tako su Klipersi slavili 115:114.
The Clippers’ Wall fan section just rattled Jamal Murray—he bricked the game-tying free throw! Nuggets lose. Insane energy at Intuit Dome#Clippers#Nuggets#NBAPlayoffs#TheWall#JamalMurray— NBA InsightPro (@SportsTectician)February 20, 2026
pic.twitter.com/lfBTuB9y2h
Nikola Jokić je inače meč završio sa 22 poena, 17 skokova i šest asistencija, ali neće biti previše zadovoljan kako je igrao. Šutirao je 9/22 iz igre, nije pogodio niti jednu trojku, pa je utisak da je problem koji ima sa zglobom ostavio posledice, koji mu je bio i zavijen na Ol-staru.
Bolje je igrao u završnici meča i postigao je 12 od svoja 22 poena u poslednjoj deonici, ali je to na kraju bilo ipak malo da se dođe do pobjede, pošto je Marej promašio u ključnim momentima.
Nikola Jokic vs. LA Clippers 2/19/2026— NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit)February 20, 2026
22 PTS | 9-22 FG | L 114-115pic.twitter.com/RDEgPSD2i7
Kanađanin je inače pre toga ubacio i trojku i imao je ukupno 20 poena (5/15), osam skokova i osam asistencija, a uz njega su najefikasniji bili Brus Braun sa 19, odnosno Džulijan Strouter i Kem Džonson sa po 18 poena. Ni ovoga puta Denver nije bio kompletan i falili su Gordon i Votson. Što se tiče Klipersa, predvodio ih je Benedik Maturin sa 38 poena, a Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru.
NBA rezultati 20. februar:
- Šarlot - Hjuston 101:105
- Klivlend - Bruklin 112:84
- Filadelfija - Atlanta 107:117
- Vašington - Indijana 112:105
- Njujork - Detroit 111:126
- Čikago - Toronto 101:110
- San Antonio - Finiks 121:94
- Golden Stejt - Boston 110:121
- Sakramento - Orlando 94:131
- L.A. Klipers - Denver 115:114