Barani su večeras u dvorani Nikoljac dobili primorski derbi protiv Kotora 90:83, pa će u sjutrašnjem finalu odmjeriti snage sa apsolutnim favoritom za trofej, ekipom Budućnosti Voli.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon četiri godine posta, Mornar Barsko zlato je ponovo u finalu Kupa Crne Gore.

Mornar i Budućnost će tako osmi put u istoriji odigrati finalni meč. Podgoričani su svaki put bili uspješniji.

Mejson je sa 22 poena bio najefikasniji u redovima Mornara, 16 je dodao Nemanja Vranješ, po 13 Petar krivokapić i Alija Islamović, do 10 je brojao Viktor Vujisić.

Najbolji utisak u poraženom timu ostavili su Pirson sa 21 poenom i 14 skokova, te Maksim Vukčević sa 19 koševa.

Finale je u petak od 19 sati.