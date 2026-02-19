Španska antidoping agencija koja je nedavno opet suspendovala Dilana Osetkovskog oglasila se i objasnila da slučaj nije zatvoren, kao i da je košarkaš još u decembru o tome obavešten.

Izvor: Profimedia/PSNEWZ/Sipa Press

Dilan Osetkovski je suspendovan uoči meča Evrolige između Partizana i Real Madrida, što je iznenadilo sve u klubu, pa i njegovog agenta Miška Ražnatovića, da bi se nekoliko dana sve "raščivijalo". A možda i ne...

Ražnatović je objavio da je privremenom mjerom Amerikancu ukinuta zabrana igranja do decembra 2026. godine, što znači da čitav slučaj ipak nije završen. To govori i poruka Španske antidoping agencije (CELAD) koju je kontaktirao "Sportski žurnal" i tu se došlo do novih saznanja.

"Gospodin Osetkovski nije oslobođen. Prethodni postupak je proglašen zastarelim jer je prekoračen maksimalni rok za donošenje odluke (12 meseci). U skladu sa Članom 42.4 Španskog zakona o zaštiti zdravlja u sportu i borbi protiv dopinga (LOLDD), zastareli postupci mogu ponovo biti otvoreni u predviđenom zakonskom roku, u ovom slučaju 10 godina", navode iz pomenute agencije za "Žurnal".

"Datum odluke je 23. decembar 2025. godine, što je takođe datum kad je o njoj obavješten nadležni organ (VADA). Naša obaveza je ograničena na obaveštavanje nacionalnih i međunarodnih federacija, VADA i Španskog nacionalnog sportskog savjeta (CSD)", naveli su iz agencije "CELAD" i indirektno uputili da je Osetkovski morao da zna za ovaj problem u decembru 2025. godine.

"Kad se pokrene disciplinski postupak, sportista se direktno obaveštava. Ne postoji zakonska obaveza obaveštavanja kluba. Obaveza obaveštavanja drugih subjekata ograničena je na pomenute slučajeve", tvrde oni.

Ove sezone Dilan Osetkovski prosečno bilježi inače 6,7 poena po meču, uz 2,6 skokova i jednu asistenciju.