Odlična partija Nikole Jokića protiv Memfisa i četvrti uzastopni tripl-dabl za njega u NBA.

Izvor: David Zalubowski/AP

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jedan sjajan meč u dresu Denvera i prekinuo je crni niz svoje ekipe. Nagetsi su slavili protiv Memfisa pred svojim navijačima u "Bol areni" 122:116. što im čitave sezone predstavlja problem, posebno jer uvijek nekako u drugom poluvremenu dolazi do opuštanja.

Jokić ovoga puta nije dozvolio nikakvo iznenađenje pred Ol-star vikend, tako da je odigrao u svom stilu i zabilježio je četvrti uzastopni tripl-dabl. Bio je to 20. put ove sezone da je imao tripl-dabl, a čak 184. put u karijeri.

Nikola Jokić tripl-dabl Izvor: NBA

Kako je postigao ovaj tripl-dabl? Jokić je zabilježio 26 poena, imao je 15 skokova i 11 asistencija, a malo je falilo da dođe do kvadrapl-dabla - jer je imao čak devet izgubljenih lopti. To svakako nije dobra stvar u statistici i samo potvrđuje da je Jokić umoran, pošto ga ni šut ne služi kao na početku sezone (8/17 iz igre).

Dobro će mu zato doći odmor jer Denver zapravo do 20. februara neće igrati meč, što će biti od koristi i ostalim igračima. U pobjedi nad Grizlisima vidjeli smo i Džamala Mareja sa 23 poena, Tim Hardavej dodao je 21, Kristijan Braun 14, a Džulijan Strouter 11, dok je s druge strane goste predvodio Dži Dži Džekson sa 21 poenom, s tim da je još nekoliko igrača imalo vrlo sličan košgeterski učinak.

Podsjetimo, ni jedna ni druga ekipa nisu bile kompletne, tako da su Denveru nedostajali Votson, Gordon i Džouns, a Memfisu nisu igrali Dža Morant, Santi Aldama, Zek Idi...

NBA rezultati 12. februar 2026: