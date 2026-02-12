Košarkaš Partizana Džabari Parker na meti je evropskih klubova koji žele da iskoriste malu minutažu u beogradskom klubu

Najzvučnije pojačanje Partizana Džabari Parker (30) ne dobija priliku u klubu iz Humske. Čak trojica trenera vodila su ekipu od početka sezone i nijedan od njih nije našao minute za Amerikanca, te je rastanak sasvim logična odluka. Jedan od klubova koji bi želio da u timu ima, kako sam za sebe kaže - jednog od najboljih igrača u Evropi - je Huventud.

Iz Španije javljaju: Huventud je zainteresovan za Džabarija Parkera koji ne dobija minute u Beogradu i kako se tvrdi - Amerikanac pozitivno gleda na činjenicu da bi sezonu mogao da nastavi u Badaloni. Nije poznato za koliko novca bi najskuplji igrač u istoriji Partizana mogao da napusti klub, ali jasno da je sjedenje na klupi nije opcija za Parkera.

Parker je jedan od velikih problema Partizana, iako Amerikanac svoju igru vidi na visokom nivou, čini se da treneri to nisu primijetili. Parni valjak su od početka nove sezone vodili Željko Obradović, Mirko Ocokoljić i Đoan Penjaroja, sa kojim se sarađivao i u Barseloni i nijedan od trenera nije obezbijedio minute Parkeru. Između ostalog, argumenti su uvek bili isti: Džabari Parker je u lošoj formi i ne zalaže se na treninzima.

Tako je jedan od najboljih u Evroligi, koji postiže gotovo 14 poena po meču, 4,1 skok i 1,8 podijeljenih lopti, stigao u Partizan i zabilježio upola manji prosjek. Na svega odigranih 15 utakmica u elitnom takmičenju ubacio je skromnih 7,7 poena, imao je 2,5 uhvaćenih lopti i 0,7 asistencija, što vjerovatno niko nije očekivao od velike zvijezde Barselone.

Parker je tokom leta samoinicijativno želio da napusti španskog velikana. Istini za volju, klub iz Katalonije nije stajao najbolje u Evroligi, pa je želio novu sredinu i priliku da igra na visokom nivou. Partizan se činio kao dobra opcija, tim koji bi mogao da bude konkurentan u novoj sezoni, ali forma koju je pokazao nije bila dovoljna da dobije minute, a kamoli da crno-bijeli, na njegovim krilima, budu prijetnja u elitnom takmičenju.

Huventud koji trenutno igra FIBA Ligu šampiona zainteresovan je i za Nikolu Mirotića.

Zašto Džabari Parker ne igra?

Trener Đoan Penjaroja je u opširnom intervjuu za MONDO govorio i o "problemu Partizana". Džabari Parker je jedan od najmanje voljenih od strane navijača, te mu zvižduci u Beogradskoj areni nisu strani. Uz to, samopouzdanje koje ima Amerikanac ni najmanje ne prija Grobarima, a njegove poruke da je jedan od najboljih u Evropi, sam je osporio na terenu.

"Nije to pitanje za mene, već za njega. Na kraju krajeva, riječi su manje važne, mnogo je bitnije da se pokažeš na treningu, da pokažeš da hoćeš da braniš ovaj dres, da igraš za tim. Pitanje je više za njega. Džabari je kvalitetan igrač, posebno u napadu. Iz nekog razloga, od dolaska u Beograd nije uspio da pokaže taj ofanzivni talenat. Kada sam došao, vidio sam da situacija sa njim nije dobra. Razgovarali smo.

Tokom moje prve dvije sedmice nije mnogo igrao, pričao sam sa njim, vjerujem da nije u formi. Rekao sam mu da će igrati ako može da nam pomogne. Igrao je na par mečeva, onda sam donio odluku (o Parkerovom neigranju), nisam zadovoljan njegovim radom. Sada radi individualno, nalazimo se u momentu u kom su nam potrebni svi igrači, svačiji talenat, ali nam je najvažnije da ekipa bude na prvom mjestu, da je najvažniji Partizan, ne individualni igrač. Želim sve svoje igrače, potrebni su mi svi oni, ali mi je ekipa na prvom mjestu. Da bi ekipa funkcionisala, potrebni su mi moji igrači. Znam da svaki među njima ima ego, da nisu svi isti, da nemaju svi istu ulogu, ali svaki od njih mora da stavi ekipu na prvo mjesto i da poštuje pravila tima. Dobar je momak, ali mora da se pokaže na terenu, ne mislim tu na utakmice, već na treninge, na svakodnevni rad", rekao je za MONDO.

S obzirom na to da su sarađivali u Barseloni i da ima i to iskustvo, da li može da ga "probudi" iz letargije do kraja sezone?

"Parker je poseban igrač. Vjeruje mnogo u svoje stvari. Veoma je edukovan, ne pravi probleme što se tiče discipline. Ima neku svoju ideju kako treba da igra košarku. Ponekad ta ideja nije ista sa onom koju ima trener i koja je potrebna ekipi. Ponekad je teško promijeniti to, ali je u njegovim rukama", dodao je trener.