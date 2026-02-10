Nikola Jokić je zabilježio još jedan tripl-dabl za Denver, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu njegovog tima.

Srpski košarkaš Nikola Jokić zabilježio je prethodne noći još jedan tripl-dabl, čak 183. u karijeri, međutim to nije bilo dovoljno da njegov Denver dođe do pobjede. Po ko zna koji put ove sezone dogodilo im se da ispuste trijumf, a ovoga puta su se "obrukali" kod kuće protiv Klivlenda.

Vodio je Denver 11 razlike sredinom posljednje dionice, a poslije toga - potop koji ni Jokić nije mogao da spriječi, tako da su na kraju Kavsi trijumfovali u "Bol areni" 119:117.

Nikola Jokić je opet imao "restrikciju minuta" zbog povrede članka i igrao je 33 minuta, a za to vrijeme upisao je 22 poena, 14 skokova i 11 asistencija. Šutirao je 6/11 iz igre i često je bio na liniji za slobodna bacanja za svoje standarde (10/12), da bi imao mnogo više izgubljenih lopti nego što smo navikli (7). To je i jedan od razloga poraza za Nagetse.

Drugi je što je nedovoljno igrača bilo košgeterski uključeno u meč kod Denvera, tako da su Braun i Strouter dali po 20, a Marej je dodao 17. Dvocifreni su bili još Hardavej i Valančijunas sa po 12, a Džonson je dodao 10.

Što se tiče Klivlenda, njega je predvodio Donovan Mičel sa 32 poena i 10 asistencija, Džaret Alen je imao 22 poena i 13 skokova, dok je novi košarkaš Kavsa Džejms Harden upisao 22 poena, 10 skokova i sedam asistencija. To mu je tek druga utakmica za novi klub i već sada se čini da se uklopio.

