Nikola Jokić je zabilježio još jedan tripl-dabl za Denver, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu njegovog tima.
Srpski košarkaš Nikola Jokić zabilježio je prethodne noći još jedan tripl-dabl, čak 183. u karijeri, međutim to nije bilo dovoljno da njegov Denver dođe do pobjede. Po ko zna koji put ove sezone dogodilo im se da ispuste trijumf, a ovoga puta su se "obrukali" kod kuće protiv Klivlenda.
Vodio je Denver 11 razlike sredinom posljednje dionice, a poslije toga - potop koji ni Jokić nije mogao da spriječi, tako da su na kraju Kavsi trijumfovali u "Bol areni" 119:117.
Nikola Jokić je opet imao "restrikciju minuta" zbog povrede članka i igrao je 33 minuta, a za to vrijeme upisao je 22 poena, 14 skokova i 11 asistencija. Šutirao je 6/11 iz igre i često je bio na liniji za slobodna bacanja za svoje standarde (10/12), da bi imao mnogo više izgubljenih lopti nego što smo navikli (7). To je i jedan od razloga poraza za Nagetse.
Drugi je što je nedovoljno igrača bilo košgeterski uključeno u meč kod Denvera, tako da su Braun i Strouter dali po 20, a Marej je dodao 17. Dvocifreni su bili još Hardavej i Valančijunas sa po 12, a Džonson je dodao 10.
Što se tiče Klivlenda, njega je predvodio Donovan Mičel sa 32 poena i 10 asistencija, Džaret Alen je imao 22 poena i 13 skokova, dok je novi košarkaš Kavsa Džejms Harden upisao 22 poena, 10 skokova i sedam asistencija. To mu je tek druga utakmica za novi klub i već sada se čini da se uklopio.
NBA rezultati 10. februar
- Šarlot - Detroit 104:110
- Bruklin - Čikago 123:115
- Majami - Juta 111:115
- Orlando - Milvoki 118:99
- Minesota - Atlanta 138:116
- Nju Orleans - Sakramento 120:94
- Denver - Klivlend 117:119
- Golden Stejt - Memfis 114:113
- LA Lejkers - Oklahoma 110:119
- Portland - Filadelfija 135:118