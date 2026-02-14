Sudijski ekspert Tod Vornik analizirao je sporne situacije sa meča Zvezde i Olimpijakosa i ustanovio da je srpski tim oštećen u tom meču.

Izvor: EK/Eurokinissi Sports

Crvena zvezda poražena je od Olimpijakosa u Pireju (92:86), a meč su obilježile sporne sudijske odluke koje su izazvale veliko nezadovoljstvo navijača. Sudijsku trojku činili su Migel Anhel Perez, Maksim Bober i Sefi Šemeš.

Sudijski ekspert Tod Vornik ocijenio je da, gledajući drugo poluvrijeme, Zvezda ima razloga za nezadovoljstvo, posebno kada je riječ o kriterijumu faulova na šutu.

„Evroligaške sudije nastavljaju da se muče sa procjenom da li je faul na šutu ili na zemlji. Nekada poklanjaju slobodna bacanja za iznuđene poteze, a istovremeno ne sviraju bacanja kada bi trebalo“, naveo je Vornik za „BasketNews“.

On je ukazao na nekoliko situacija u kojima su, prema njegovom mišljenju, crveno-bijeli oštećeni – od dosuđenih penala Tajleru Dorsiju i Saši Vezenkovu, do nedosuđenih slobodnih bacanja Jagu dos Santosu. Posebno je istakao nedostatak konzistentnosti u kriterijumu.

Ipak, naglasio je da je bilo i spornih odluka na štetu Olimpijakosa, ali znatno manje. Kao primjer naveo je situaciju u kojoj je Džared Batler dobio slobodna bacanja nakon kontakta sa Furnijeom.

„Takve situacije ostavljaju gorak ukus, posebno kada se odluke ne ujednače kroz cijeli meč“, zaključio je Vornik.