Trener Olimpijakosa Jorgos Parcokas iznio je očekivanja pred dolazak Crvene zvezde.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda goduje Olimpijakosu u 28. kolu Evrolige, u četvrtak u 20.15 sati. Trener domaće ekipe Jorgos Barcokas istakao je očekivanja pred doček bratskog kluba. Obema ekipama ovaj susret je važan. Tim iz Pireja mogao bi da se približi Fenerbahčeu na tabeli, a crveno-bijeli iz Beograda ponovo bi krenuli ka vrhu.

Zvezda je u posljednjih nekoliko mečeva pokazala sjajnu formu i to je ono što brine Barsokasa.

"Oni su zaista fizički moćna ekipa, što je jedan od glavnih razloga zašto smo u prvoj utakmici imali problema, iako smo u trećoj četvrtini imali veliku prednost. U posljednjem kvartalu su se upravo zahvaljujući toj snazi vratili u igru. Mi nismo počeli na nivou svojih mogućnosti i nismo mogli adekvatno da odgovorimo na njihov tempo. Pokušali smo da ih napadnemo individualno, što nam je stvorilo dodatne probleme. Moramo da izvučemo pouke iz te utakmice i shvatimo da je ovo ključni susret za nas, bez obzira na prijateljsku atmosferu", rekao je on.

Barcokas računa i na igru bivšeg igrača Partizana Tajrika Džounsa, koji u posljednje vrijeme igra vrlo dobro.

"Imaju izvanredan atleticizam kako na unutrašnjim, tako i na spoljnim pozicijama. Igraju u visokoj formaciji i često koriste veliki broj izmjena, što se značajno razlikuje od prve utakmice. Ipak, mi smo sada bolji nego tada - igramo kvalitetnije i u odbrani i u napadu. Naša prednost je Tajrik Džouns, koji se odlično snalazi u kontakt igri. Vjerujem da smo generalno jači tim i da pobjeda u ovoj utakmici može da nas odvede ka nastavku dobrih rezultata."

Problem Olimpijakosa je sličan problemima drugih timova, povrede su uzele maha. Još nije poznato hoće li Kostas Papanikolau, Frenk Nilikina i Monte Moris moći da pomognu ekipi u četvrtak uveče.

"Situacija sa povredama je još neizvjesna. Juče su trenirali Nilikina i Papanikolau, a danas će Moris pokušati da se priključi, iako je do sada radio samo individualne treninge. Obično znam ko će biti spreman, a ko ne, ali ovog puta još nisam siguran", rekao je Barcokas.

Olimpijakos ima skor 17-9, baš kao i Valensija i Barselona, dok je Zvezda na diobi sedmog mjesta sa Real Madridom i Panatinaikosom sa 16 pobjeda i 11 poraza.