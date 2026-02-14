Francuski košarkaš Matijas Lesor nije želio da Vejd Boldvin na prookativan način slavi pobjedu fenerbahčea nad Panatinaikosom.
Košarkaši Fenerbahčea napravili su veliki korak ka osvajanju prvog mjesta na kraju ligaškog dijela Evrolige, pošto su na gostovanju Panatinaikosu zabilježili izuzetno važan trijumf (85:83). Junak pobjede bio je Vejd Boldvin, koji je postigao poene u posljednjoj sekundi, a zatim je isti igrač bio glavni akter i nereda u koje su bili uključeni svi košarkaši obje ekipe.
Nakon što je pogodio za pobjedu i proslavio sa saigračima, Vejd Boldvin je riješio da provocira – stao je na centar igrališta, tamo gdje je grb Panatinaikosa, i ispozirao. To se nije svidjelo Matijasu Lesoru, koji zbog povrede nije nastupio na ovom meču. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i Partizana ušao je na teren, fizički nasrnuo na Boldvina i „zakuvao“ situaciju.
Snimak nastao odmah nakon meča brzo je postao viralan, a svi komentari mogu se podijeliti u dvije kategorije. Ima onih koji smatraju da je Francuz pretjerao i da se nedolično ponašao, ali i onih koji smatraju da se ovako brani domaći teren i da emocije moraju da se pokažu kada vas neko provocira pred punom halom navijača. Pogledajte incident u Atini:
Mathias Lessort moved AGGRESSIVELY toward Fenerbahce players after Wade Baldwin's buzzer beater— Eurohoops (@Eurohoopsnet)February 13, 2026
U sukob Vejda Boldvina i Matijasa Lesora ubrzo su se uključili i svi ostali igrači, a nije mali broj onih koji su pokušavali da zadrže francuskog centra kako ne bi došlo do eskalacije. Na kraju su Boldvin i njegovi saigrači imali sukob i sa navijačima Panatinaikosa koji su sedeli u redovima pored terena, dok su prilikom odlaska u svlačionicu gađani brojnim predmetima sa tribina.
