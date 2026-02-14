Nevjerovatan pogodak Fenerbahčeovog Amerikanca za pobjedu u krcatoj dvorani OAKA.

Izvor: Youtube/Beyond the Arc

Košarkaš Fenerbahčea Vejd Boldvin donio je šampionu Evrope epsku pobjedu protiv Panatinaikosa u Atini (85:83), košem o tablu uz zvuk sirene, uz šut koji je bio potpuno van balansa. Atraktivnije izgleda taj hitac nego što riječi mogu da opišu, pogledajte:

Iako je fenomenalni Tarik Biberović (6/7 za tri poena) bio taj koji je doveo Fenerbahče nadomak velike pobjede protiv ekipe Ergina Atamana, Boldvin je zadao posljednji i najbolniji udarac „zelenima“.

Na 2,5 sekunde do kraja burne utakmice, trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus nacrtao je akciju za Boldvina, koji je prihvatio loptu i teško se pozicionirao tamo gdje mu je „Šaras“ pokazao. Džerijan Grant, heroj slične pobjede Panatinaikosa protiv Reala prošle sedmice, uradio je sve što je mogao u odbrani, skočio i otežao šut Boldvinu, ali ovo je bilo veče Fenerbahčea i njegovog junaka.

Ništa ne bi mogao bez Tarika

Izvor: EPA/PETE ANDREOU

Boldvin je apsolutni heroj iz sjenke, jer prije pobjedničkog koša nijednom nije pogodio u prvom dijelu meča (0/5 iz igre), a utakmicu je završio sa 13 poena. Fenerbahče je i na ovaj način pokazao da je u ovom trenutku daleko najdominantniji tim takmičenja. Potvrdio je to i prošle sedmice pobjedama protiv Pariza i Barselone, potvrđuje to i činjenicom da je sam na čelu tabele, a da bude tako u velikoj mjeri se potrudio Tarik Biberović. Kao lider Fenerbahčea ubacio je 26 poena, što je njegov evroligaški rekord po broju postignutih poena.

Fener nakon ovog trijumfa ima skor 20-7 i u posljednjih 12 utakmica ostvario je čak 11 pobjeda. Sa druge strane, Panatinaikos je sa učinkom 16-12 u plej-in zoni, na devetom mjestu, a ispod njega je Zvezda sa istim brojem pobjeda i poraza (16-12).







Standings provided by

Standings provided by Sofascore



