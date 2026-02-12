Džared Batler je čvrsto fokusiran na teren i misiju da sa Crvenom zvezdom obezbijedi plasman u plej-of Evrolige.

Izvor: MN Press

Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler otkrio je zašto je odbio ponudu Olimpijakosa pred duel dva bratska kluba u Pireju. Brzo se uklopio u sistem Saše Obradovića i period adaptacije je bio neočekivano kratak. U intervjuu za grčku "Gazetu" upitan je da li mu Evroliga može biti povratna karta za NBA, ali američki bek ističe da je čvrto fokusiran na ono što se dešava u ovom momentu.

Nije bilo lako da se odluči na dolazak u Evropu, međutim, kaže da je to najbolja odluka za njegovu karijeru u tom momentu.

"Mislim da je to bila najbolja stvar za moju karijeru. Koliko su me željeli ovde, prilika da igram, atmosfera, bezbjednost... Bilo je teško to poreći", rekao je Batler.

Otkrio je razloge iz kojih je odbio Olimpijakos. "Jednostavno nisam mislio da je Olimpijakos idealna prva destinacija za igrača poput mene. To je najbolji način da se kaže. To je veliki klub, ali kao bek poput mene, trebalo mi je mjesto gdje bih imao više prostora za kretanje, više vremena, veću ulogu, slobodu da igram svoju igru. Mislim da tamo ne bih imao toliko prostora.

Upitan je da li je razgovarao sa trenerom Olimpijakosa? "Ne, nisam razgovarao."

Šta je napravilo razliku u pregovorima sa Crvenom zvezdom? "Iskreno, generalni menadžeri. Odlično su se pobrinuli da sve bude u redu, da se o meni brine. Nikad ne znate u šta se upuštate na ovom svijetu. Uradili su dobar posao."

Bio je ključni razgovor sa Sašom Obradovićem. "Da, razgovarao sam. Imao je samopouzdanje. Rekao mi je da ću biti dobar, da će se brinuti o meni. Imao je iskustva sa igračima poput Majka Džejmsa, i to me je malo utješilo."

Upitan je da li razmišlja o povratku u NBA, sjajna sezona mu svakako može biti glavni adut.

"Da, očigledno je da je to mogućnost, ali se ne fokusiram na to. Uživam igrajući košarku na visokom nivou i na to sam fokusiran."

Slušao je dosta priča o Fenerbahčeu i Barseloni, ali još uveijk nije imao priliku da igra protiv ovih evropskih velikana. "Još nisam igrao protiv Fenerbahčea, ali sam čuo da imaju sjajan tim i trenera. A rekao bih i protiv Barselone. Kada su došli ovde i pobjedili nas, to je pokazalo koliko su složen tim. Njih dvojica su se istakli."

Nema sumnje da će najveći zadatak za upravu Crvene zvezde biti da "zaključaju" Džareda Batlera koji je u više navrata pokazao da se ne boji da preuzme odgovornos i bez imalo sujete prihvata ulogu sa klupe koju mu je namijenio Obradović.