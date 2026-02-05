Čelnici Crvene zvezde bili su na ručku sa najboljim igračem tima, Džeredom Batlerom. Da li to znači da bi mogao da ostane i u narednim godinama?

Čelnici Crvene zvijezde oglasilli su se fotografijom sa ručka na kojem su bili sa najboljim igračem Zvezde, Amerikancem Džared Batlerom. Sa košarkašem koji znanjem oduševljava navijače bili su i članovi najbliže porodice, otac i majka. Utisak je da su iz crveno-bijelog tima željeli da ugoste porodicu jednog od najboljih igrača, a objavljena fotografija dala je nadu navijačima da razmišljaju i o narednoj sezoni - ili sezonama.

Batler je jedan od najboljih igrača u Crvenoj zvijezdi, možda mu je prilikom dolaska bilo potrebno malo vremena za prilagođavanje, ali sada je jasno da je jedan od lidera na terenu i boljih Amerikanaca u čitavoj Evroligi. Prosječno postiže 13,1 poena, 2,4 uhvaćenih lopti, 3,7 asistencija za skoro 20 minuta na terenu u 19 odigranih mečeva. Zbog njegovog doprinosa dobrim rezultatima i atraktivnih poteza, mnogi navijači željeli bi i da ga naredne sezone vide u dresu Zvezde.

Zbog toga je fotografija s ručka na kojoj su čelnici Crvene zvezde dala nadu navijačima. Na njoj se vidi da je Batler u društvu predsjednika Željka Drčelića, generalnog menadžera Milana Tomića, sportskog direktora Milana Dozeta, generalnog direktora Nemanje Vasiljevića i predsednika Upravnog odbora Crvene zvijezde Živorada Vasića.

Pleasure of meeting Mrs. and Mr. Butler, Jared’s parents, when parents visit kk Red Star, we are there to show true hospitality and family feeling. This time Skadarlija was cooking, not Jared. We enjoyed serbian food and many smiles. Crvena Zvezda is big family.#kkczpic.twitter.com/xKHfZB6Rkv — Zile Vasic (@zilevasic1)February 5, 2026

"Bilo nam je zadovoljstvo upoznati gospođu i gospodina Batler, Džaredove roditelje. Kad roditelji posjećuju Crvenu zvezdu, tu smo da pokažemo pravo gostoprimstvo i porodični duh. Ovog puta je Skadarlija kuvala, ne Džared. Uživali smo u srpskoj hrani i mnogo osmijeha. Crvena zvezda je velika porodica", napisao je Vasić na Tviteru, uz fotografiju iz restorana.