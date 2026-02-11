Litvanski košarkaš Donatas Motiejunas rekao svoje mišljenje o najvećem problemu crno-bijelih.

Izvor: YouTube/EURO INSIDERS

Centar Crvene zvezde Donatas Motijunas u intervjuu za "Euro Insiders" govorio je o svojoj životnoj, košarkaškoj filozofiji, kao i o boravku među crveno-bijelima, kojima je pomogao početkom sezone u jako teškom trenutku.

Usred Zvezdine uzbudljive borbe za plasman u plej-of, nije htio da govori o dugoročnim ciljevima, objasnivši da tako pristupa košarci od kada je 2005. godine ostvario najveći san i zaigrao za Žalgiris iz svog rodnog Kaunasa.

"Za klinca iz Kaunasa poput mene, jedini cilj je bio Žalgiris. Mi imamo samo to i kada to ostvarimo, ne ostaje ništa više. Uvijek imam stepenice kojima idem, nikad ne pričam o najvećem cilju, ali ka njemu koračam korak po korak. Prvi korak je da uđemo u plej-of. Koštaće mnogo energije, borbe, timskog duha. Vidjećemo od čega smo napravljeni, jer imamo seriju gostovanja, a svi timovi u Evroligi kod kuće igraju drugačiju košarku. Biće izazovno, ali mislim da imamo dobru grupu igrača i iskreno, srećan sam jer sam u njoj", kazao je Motiejunas.

"U očima im vidim sve"

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Neizbježna tema bila je atmosfera na Zvezdinim utakmicama u Areni, u kojoj evroligaši na gostovanju "vječitim" dobro znaju šta ih čeka. Ili ne znaju?

"Neću te lagati, ali ta atmosfera zaista pokaže ko si. Neću da se šalim, ali posebno kada cijela dvorana počne da skače, uvijek pogledam i shvatim iz njihovih pogleda, da li će se boriti ili će biti masakr. Ima timova koje pogledaš i vidiš da su šokirani, uplašeni. A, postoje i timovi sa igračima koji su dugo u ligi i to ih ne iznenađuje. Kada smo igrali protiv Barselone i kada sam video da su svi njihovi igrači fokusirani, znao sam da će to biti duga utakmica. Pobijedili su nas i vidjelo se da to ne utiče na njih."

"Iznenađućuje je, ali zaista volim da igram u takom ambijentu. Pričao sam sa doktorom kluba na pregledima uoči potpisa. Rekao je da želi da mi kaže nešto i priznao mi je da me je psovao sve vrijeme. Rekao sam 'OK', ali on je rekao 'Ne, baš najgore riječi sam koristio. Ubijao si nas kad god si sa Monakom igrao protiv nas'. Volim taj ambijent, ta atmosfera me zaista podiže."

"Partizan ima samo 11 stranaca"

Govorio je Litvanac i o Partizanu i ocijenio da je problem crno-bijelih to što imaju premali broj domaćih igrača.

"Prije svega, Srbija je luda zemlja za košarkom i vjerujte mi, pričao sam i sa nekim srpskim košarkašima. Iskreno vjerujem da šta god da se dogodi, nijedan tim ne može da izgubi identitet. A, taj identitet donose domaći igrači, koji su tu igrali dugo. OK, možda su otišli, pa pokušavaju da ih vrate... Njihov najveći problem je da imaju samo dvojicu srpskih košarkaša i 11 stranaca. Morate da ih naučite veličinu kluba i ostalo, ali ovde govorim samo svoje mišljenje. Isto je i sa Žalgirisom, koji ima osam domaćih igrača. To je nije zapisano pravilo, već se podrazumijeva da litvanski klub mora da ima mnogo Litvanaca."