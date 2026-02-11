Srpski košarkaš Nikola Topić blista ponovo na terenu, pa je u 24 sata postigao 29 poena.

Izvor: Twitter/okcblue/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Topić je na parketu samo četiri mjeseca pošto mu je dijagnostikovan rak testisa. Bio je podvrgnut hemoterapijama i pobedio je zlokobnu bolest, a sada je u samo 24 sata uspeo da odigra dvije utakmice za Oklahomu, što je svakako sjajan znak.

Nakon što je u svom prvom meču od povratka ubacio sedam poena protiv Sijuks Folsa, razvojnog tima Majamija, dan posle je bio još bolji protiv iste ekipe. U pobedi razvojnog tima Oklahome 127:118, bio je najbolji igrač svog tima.



Nikola Topić je za 20 minuta na parketu ubacio 22 poena, imao je uz to još četiri asistencije, dva skoka i dvije ukradene lopte, šutiravši iz igre 7-12. Pogodio je četiri trojke iz sedam pokušaja i zaista orkestrirao napadom svog tima, što govori i 29 poena koliko je dao u 24 sata.

Za sada nema najave koliko dugo će Oklahoma koristiti Nikolu Topića u razvojnom timu i dosta zavisi i od mišljenja ljekara, ali jasno je da je njegova namjera da što prije dođe na NBA nivo i stavi se na raspolaganje treneru Majku Dejnou.

"Zaista sam ponosan na njega i bilo je lijepo vidjeti ga kako se smješka, kako je ponovo na terenu. Radi ono što voli, uživa u igri, igra sa saigračima. Toliko pozitivnog se desilo samo time što je kročio na teren, ušao između linija i takmičio se. Odlično je odradio posao. Znam da je sam taj trenutak što je bio na terenu vjerovatno mnogo važniji od toga kako je igrao", rekao je trener razvojnog tima Danijel Dikson.