Verica javno putila najnježnije riječi: 35 godine mlađeg voli ko Boga, a napadali ih zbog ljubavi

Verica Rakočević kao i svake godine javno je čestitala svom suprugu Veljku rođendan.

Izvor: Lepa i Srecna

Verica Rakočević više od decenije uživa u skladnom braku sa Veljkom Kuzmančevićem, a nedavno su proslavili i godišnjicu ljubavi.

Modna kreatorka se sada oglasila na mrežama, te svom suprugu javno uputila emotivne riječi:

"Medo moj, sijaj još sto godina", napisala je Rakočevićeva.

Izvor: Instagram / kuzmancevicv

Ljubav koja je prevazišla sve prepreke

Inače, Verica Rakočević nebrojeno puta se našla na meti kritika zbog razlike u godinama sa Veljkom, iako smo svi svjedoci da nije ista situacija kada je muškarac taj koji ima drastično mlađu partnerku.

Podsjetite se i kako su Veljko i Verica izgledali na svom vjenčanju:

Srećom, par se nikada nije osvrtao na negativne komentare, a Veljko je jednom prilikom otkrio i kako je izgledalo upoznavanje njegove supruge sa njegovim roditeljima, prije svega njegove majke Dušanke Kuzmančević koja je dvije godine mlađa od Verice.

"Dolazim ja sa posla, a Veljko se vratio sa Zlatibra bez stvari", započela je Dušanka u emisiji "Dok anđeli spavaju".

"Pitam ga: ‘Dobro, gdje su ti stvari?’ A on samo kaže: ‘Vraćam se za Beograd. Došao sam da ti kažem nešto prije nego što počnu da pišu novine. Mama, ja sam sa Vericom.’“

U tom trenutku, priznaje Dušanka, ostala je "zatečena". Ipak, umjesto osude, željela je da čuje svog sina, da razumije okolnosti, da, kako kaže, sagleda sve razloge koji su ga naveli na takav izbor.

"Ako je to ono što traži, da ga neko razumije, da su se našli, da ga neko voli – onda je to u redu", rekla mu je. "A ako je nešto drugo, onda dobro razmisli.“

"Pitala sam ga: ‘Jesi li ti spreman na to da će tebi da se dešava sve to – i još mnogo gore?’“ prisjeća se Dušanka. "Rekao je da jeste. Sutradan je otišao, i tako je ta priča krenula.“

Pogledajte još fotografija srećnog para: