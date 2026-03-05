Šaranović je dodao na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade da se u idućih 18 mjeseci mora zaposliti novih 1.500 službenika

Izvor: Ministarstvo Unutrašnjih poslova

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da novi zakon o unutrašnjim poslovima otvara prostor za zapošljavanje novih službenika i zatvaranje važnih poglavlja u pregovorima sa EU. On je naveo da oni koji ovih dana blokiraju EU put Crne Gore, u tome ne uspijevaju.

Šaranović je dodao na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade da se u idućih 18 mjeseci mora zaposliti novih 1.500 službenika, prenosi CdM.

“Kome smeta reformski zakon o unutrašnjim poslovima i onemogućava uticaj svih vidova kriminala na policiju. Kome smeta zakon zakon koji sprečava da se mogu odavat podaci iz policijske službe članovima organizovanih kriminalnih grupa. Kome smeta zakon kojim se omogučava uklanjanje svih krakova švercerskog kartela u policiji”, kazao je Šaranović.

Kako je rekao, to smeta kriminalcima, ali njihov uticaj na policiju, poručuje, neće dozvoliti. Kazao je da postoji decenijska sprega sektora bezbjednosti sa organizovanim krimnalom. MInistar dodaje da put ka EU vodi preko profesionalne i dekriminalizovane policije.

On je naveo da se ovim zakonom briše sramota države, gdje su međunarodni partneri stavili embargo na dijeljenje obavještajnih i kriminalističkih podataka sa ranijom crnogorskom policijom.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović rekao je da će biti identifikovani svi elementi, unutra i spolja, koji imaju maligni uticaj, ističući da će se Crna Gora zaštititi.

“Novi nacionalni prioritet koji će biti upućen Vijeću za nacionalnu bezbjednost jeste hibrdino djelovanje koje ima za cilj destabilizaciju sektora bezbjednosti”, kazao je Šćepanović.