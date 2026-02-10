Srpski košarkaš Nikola Topić ponovo se našao na terenu - vijesti koje raduju iz dalekih Sjedinjenih Američkih Država

Mladi srpski košarkaš Nikola Topić (20) ponovo se našao na terenu i tako obradovao navijače. Nakon što je imao operaciju prednjih ukrštenih ligamenata, trebalo je da se vrati na teren, ali je povratak odložen zbog bolesti koja mu je otkrivena. Potom je bivši košarkaš Zvezde pobijedio, još jednom, a sada se vratio na parket.

Igru mladog Topića prokomentarisao je i trener razvojnog tima Oklahome Danijel Dikson. "Bilo je sjajno. Mislim da je za njega vjerovatno bilo mnogo emocija kroz koje je prolazio. Kada ti nešto što voliš oduzmu još od malih nogu, to sigurno nije lako. Zato je bilo divno vidjeti njegovu istrajnost i znati da cela organizacija stoji iza njega i gura ga naprijed."

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Topić je susret završio sa sedam poena i isto toliko asistencija, a imao je i jedan skok. Za 16 minuta na terenu zabilježio je 3/5 iz igre i 1/2 za tri poena. "Zaista sam ponosan na njega i bilo je lijepo vidjeti ga kako se smješka, kako je ponovo na terenu. Radi ono što voli, uživa u igri, igra sa saigračima. Toliko pozitivnog se desilo samo time što je kročio na teren, ušao između linija i takmičio se. Odlično je odradio posao. Znam da je sam taj trenutak što je bio na terenu vjerovatno mnogo važniji od toga kako je igrao", rekao je.

Nikola Topić with two quick assists ⚡️pic.twitter.com/YHOiiWgV7g — OKC BLUE (@okcblue)February 10, 2026

Sam utisak o meču je jedinstven: "Bio je sjajan. Mislim da je jedno od najboljih stvari koje je uradio u poslednjih nekoliko dana to što se uklopio u grupu. Odlično se snašao, upoznavajući momke, spreman da uradi sve što treba. To pokazuje kakva je osoba. Zaista ga poštujem zbog načina na koji se borio večeras", rekao je trener.