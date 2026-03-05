Vuk Mob u nacističkoj uniformi, skandal na mrežama! Oglasio se zbog rata Izraela i Irana pa salutirao Hitleru

Vuk Mob šokirao je pratioce serijom fotografija na kojima šalje nacističke pozdrave i pozira u njihovoj uniformi

Izvor: Kurir TV/iamvukmob

Svjetski mediji ne prestaju da bruje o situaciji na Bliskom istoku, nakon što je otpočeo vazdušni rat SAD i Izraela napadima na Teheran u subotu.

Zabrinutost postoji u Srbiji s obzirom da je veliki broj naših ljudi praktično bio zarobljen u zemljama koje su bombardovane, a među njima su i brojne slavne ličnosti.

Zato je mnoge i šokirao potez srpskog repera Vuka Moba koji je objavio nekoliko fotografija u nacističkoj uniformi.

On je najprije objavio stori na kom je pisalo: "Šta misliš o Izraelu i Jevrejima?" dok pozira sa nacističkom širmicom.

Izvor: Instagram/iamvukmob/printscreen

Potom je nastavio:

"Ima jedna stvar u vezi mene koju ljudi treba da znaju. Ne je*em živu silu, prijatelji moji."

Međutim, nakon serije kritika koje su uslijedile, Vuk Mob se se ponovo oglasio:

"Bio sam kritikovan zbog slike koju sam okačio i svjestan da sam možda malo pretjerao i želim da pošaljem izvinjenje svim Jevrejima i pristalicama istih u sledećem storiju. Još jednom izvinite", napisao je, pa ponovo objavio fotografiju u nacističkoj uniformi.

Pogledajte:

Mnogi su zamjerali Vuku Mobu i jer je naša zemlja svojevremeno pretrpjela ogromne gubitke od strane nacista, te je tako na teritoriji Jugoslavije postojalo na desetine logora, a tokom Drugog svjetskog rata stradalo je između milion i milion i sedamsto hiljada ljudi. Samo u logoru Jasenovac procjene broja žrtava kreću se od oko 80.000, te ne čudi što je mnogima zasmetalo što Vuk Mob nosi uniformu koja je sejala smrt širom Evrope, ali i na teritoriji naše zemlje.

Šta kaže zakon u Srbiji?

Zakon o zabrani manifestacija i simbola neonacističkih i fašističkih organizacija stupio je na snagu u Srbiji. Prema zakonu, zabranjeno je organizovanje skupova, isticanje zastava, znački, parola, grafita, uniformi ili bilo kojih materijala koji promovišu ili veličaju neonacizam, fašizam ili ratne zločince.

Svako ko širi mržnju prema ljudima zbog rase, vjere, nacije ili ličnih opredeljenja može biti kažnjen. Pojedinci mogu dobiti kaznu od 5.000 do 50.000 dinara, dok registrovana udruženja i pravna lica mogu platiti i do milion dinara. Uz novčane kazne, zakon predviđa i oduzimanje predmeta korišćenih za prekršaj.

Cilj zakona je zaštita prava i sloboda građana, i sprečavanje širenja fašističkih ideja u javnosti.