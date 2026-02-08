Najdžel Hejs-Dejvis vraća se u evropsku košarku nakon pola godine i obući će dres Hapoela iz Tel Aviva.

Izvor: OMER TAHA CETIN / AFP / PROFIMEDIA

Izgleda da je saga oko Najdžela Hejsa-Dejvsa završena. Nakon što su ga otpustili Milvoki Baksi, iskusni as se vraća u Evroligu i zadužiće dres Hapoela iz Tel Aviva, prenosi grčka "Gazeta".

Iako je Panatinaikos, pre svih gazda Dimitris Janakopulos bio zainteresovan za njegov angažman, Hejs-Dejvis će postati jedan od najplaćenijih evropskih igrača uz Vasilija Micića.

Prema informacijama Gazete, on je potpisao ugovor sa Hapoel Tel Avivom na 2,5 godine i za to vrijeme će zaraditi 11 miliona eura.

Ko je bio zainteresovan?

Navodno je Najdžel Hejs-Dejvis imao tri veoma bogate ponude iz Evrolige. Hapoel i Panatinaikos su ponudili preko 10 miliona eura za dvije i po godine, dok je u igri bio i njegov nekadašnji klub Fenerbahče sa kojim se popeo na evropski tron. Ipak, oni nisu mogli da pariraju drugim ponudama, pa će prošlogodišnji MVP finala Evrolige karijeru nastaviti u Izraelu.

"Povratak u Evropu je validna opcija na stolu, ali ima specifičan kontekst. Dejvis je otišao odavde kao MVP i želi da se vrati kao najplaćeniji igrač u ligi sa višegodišnjim ugovorom. Granica je cifra od 5,6 miliona dolara koliko iznosi godišnja plata Vasilija Micića u Hapoelu", pisao je prije nekoliko dana Eurohups, ali izgleda da će za malo ostati bez rekordne plate evropske košarke.