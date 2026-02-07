Džamal Marej je dugo mislio da je on gazda. Onda je vidio ko je Jokić zapravo i prihvatio realnost. Biće uvijek druga violina.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Džamal Marej je ove sezone poslije godina u kojima je dominirao konačno dočekao da bude izabran na Ol Star. Tako će prvi put u karijeri Nikola Jokić imati Ol Star saigrača u jednoj sezoni.

Iako je prvobitno bio planiran kao mnogo veća zvijezda od Jokića, vrlo brzo je ipak Marej shvatio da je Srbin bolji od njega, O tome je pisao Majk Singer u svojoj sjajnoj knjzi o Nikoli Jokiću "Zašto tako ozbiljno"

"Džamal Marej nije mogao da se sjeti ko je koga zvao, a i pojedinosti razgovora su mu ostale nejasne. Ali Nikola Jokić je definitivno bio bez majice. Kada su Nagetsi iznenadili Jokića u Somboru sa njegovim trofejem za MVP-ja, ekipa se zabavljala do duboko u noć. Negdje usred slavlja, Jokić se pojavio na ekranu Marejevog telefona.'Mislim da je to bio Fejstajm u Srbiji i bili smo pijani. Bio je bez majice.'"

Jokić bez majice? U Denveru nije takav

Nakon toga Singer piše kako je MVP NBA lige za sezonu 2021/22 potom imao sjajan razgovor sa svojim saigračem koji je bio na rehabilitaciji poslije povrede i kidanja prednjih ukrštenih ligamenata. Kakav je razgovor bio?

"Pričao sam sa njim nekoliko puta pod nekakvim dejstvom", rekao je Jokić Singeru, a Kanađanin se iznenadio. "Kao, Aron Gordon ide da se vidi sa njim u Srbiji, je li tako? Ali kad je ovdje, Nikola ne radi ništa. On se nekako drži za sebe."

"On je najveći ikada, biću ja ok"

Marej je rekao ovom novinaru koji je godinama pratio Denver kako je njegovom timu 2023. godine titulu donijela nesebičnosti i to što je svako razumio svoju ulogu. "Ovde je igra tako čista", izjavio je Marej. "Dobro, dao sam 40 poena, imam otvoren prostor, ali i on ga ima, ali mu rado predajem loptu", rekao je potom.

Iako je sjajan šuter, nevjerovatan poenter, shvatio je odmah Kanađanin da će biti "druga violina". I to prihvatio riječima: "Biće jedan od dvojice najboljih centara svih vremena. Mislim da ću ja biti ok."