Francuski internacionalac napustio je Njujork Nikse jer je trejdovan u Čikago Bulse

Izvor: MN Press

Francuski košarkaš Geršon Jabusele (30) trejdovan je iz Njujork Niksa u Čikago Bulse u zamjenu za Dejlena Terija, objavio je "ESPN". On je nekadašnji košarkaš Reala, u Srbiji omražen od dijela navijača zbog učešća u tuči na utakmici protiv Partizana. Prethodnih nedelja bilo je nagovještaja da neće ostati u Njujorku, gdje je bio od jula, a pričalo se i da bi mogao da se vrati u Evroligu.

"Ne isključujem nijednu opciju", rekao je on ranije ove nedelje, nakon što je u Izraelu pisano o tome da Jabuseleovi predstavnici pregovaraju sa Hapoel Tel Avivom. Isto tako, u razgovoru za "Basketnjuz", Francuz je priznao da bi se rado vratio u Real Madrid.

"Real će biti jedan od prvih timova sa kojima ćemo razgovarati. Ne želim da zatvorim vrata nijednoj mogućnosti, ali znate, moja kuća je u Madridu. Za sebe smatram da tamo i vraćam se svakog ljeta. Bilo bi zaista posebno da opet budem u Madridu", kazao je Jabusele.

Jabusele je igrao u Realu od 2021. do 2024, a u NBA ligi je imao dvije epizode - prvu u Boston Seltiksima od 2017. do 2019, poslije čega je otišao u Kinu, a drugu od 2024, kada je otišao u Filadelfiju, u kojoj se ipak zadržao samo u sezoni 2024/25.

Ove takmičarske godine Jabusele je nastupio u 41 meču za Njujork u ulozi rezerve i prosječno postizao po 2,7 poena, uz 2,1 skok.