Sada je na momcima Andreja Žakelja da na kraju grupne faze savladaju Burg u "Morači", pa će u istoj dvorani imati jedan meč - vjerovatno protiv Kluža - za plasman u četvrtfinale.

Izvor: KK Budućnost Voli

Čekao se kiks Trenta, a današnji dan je donio i njegov poraz, ali i neuspjeh Turk Telekoma u turskom derbiju sa Bešiktašem.

Sve to znači da košarkaši Budućnost Volija pred posljednje kolo Evrokupa drže poziciju broj tri, onu koja obezbjeđuje prednost domaćeg terena u prvoj rundi plej-ofa, ali i lakšeg rivala.

Sada je na momcima Andreja Žakelja da na kraju grupne faze savladaju Burg u "Morači", pa će u istoj dvorani imati jedan meč - vjerovatno protiv Kluža - za plasman u četvrtfinale.

Trento koji je međusobno bio bolji nakon poraza od Kemnica u Njemačkoj (81:67) ima slabiji učinak (10-7) od Budućnosti (11-6), dok identičan učinak kao "plavo-bijeli" ima Turk Telekom, ali je od njega podgorički tim međusobno bolji. Tim iz Ankare u pretposljednjem kolu poražen je od Bešiktaša 91:81.

Košarkaši Budućnosti sada imaju mini odmor do ponedjeljka i derbija Admiralbet ABA lige sa Crvenom zvezdom, a onda samo dva kasnije stiže i meč sezone protiv Burga.