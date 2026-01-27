Bivši saigrač Nikole Jokića Kenet Farid prokomentarisao je uticaj Srbina na NBA ligu

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić, iako poslednjih mesec dana ne igra zbog povrede, ostaje glavna tema u NBA ligi. Tako je košarkaš Panatinaikosa, a bivši saigrač Nikole Jokića u Denveru, Kenet Farid rešio otkrije kakav je centar iz Sombora.

"To je samo pokazalo da je, radeći tako naporno kao mlad igrač, kada je dobio priliku - bio spreman", rekao je Farid.

"Blagoslov je što mogu to da vidim svojim očima. Mislio sam da će biti Ol-star, sigurno, ali MVP... ne šampion još, šampion-MVP, ali sve jednostavno, njegov rad nikada ne prestaje. Njegov granica nikada se ne doseže, tako da on jednostavno postaje sve bolji i bolji", zaključio je Farid o Nikoli Jokiću.

Naravno, mnogi nisu očekivali ovakav uspeh Nikole Jokića. Ipak, ostaće žal ako u sezoni u kojoj beleži ubedljivo najbolju statistiku ne postane MVP zbog povrede koja ga je odvojila od terena na duži period. Prema pravilima NBA lige, Jokić ne sme da propusti više od 17 mečeva u ligi, a dosad ga na terenu nije bilo 14. puta i sigurno neće igrati protiv Detroita u noći između utorka i srede.

Farid je u Denveru bio od 2011. do 2018, te je imao priliku da teren deli sa Nikolom Jokićem. Karijeru je potom nastavio u Bruklinu, a onda i u Hjustonu, ali se potom posvetio klubovima van SAD, a trenutno nodi dres Panatinaikosa u kojem beleži sedam poena i 5,6 skokova za 17,6 minuta na terenu u Evroligi. Tokom perioda u Koloradu bio je jedan od miljenika navijača, zbog energije i borbenosti na terenu, ostavio je veliki trag u klubu.