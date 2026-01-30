Kuper Fleg je nova zvijezda američke košarke i to je pokazao prethodne noći sa 49 poena protiv Šarlota.

Izvor: AP Photo/Julio Cortez

Prvi pik sa ovogodišnjeg NBA drafta Kuper Fleg je zaista poseban. Znali smo to još dok je igrao na koledžu Djuk, ali malo ko je vjerovao da će tako brzo da "prevede" svoju igru i na najvišem mogućem nivou košarke - i kako njegova debitantska sezona odmiče sve je bolji i bolji.

Prethodne noći Kuper Fleg postigao je čak 49 poena u porazu Dalasa protiv Šarlota (121:123), oborivši tako rekord koji je važio još od 1980. godine.

Kuper Fleg dao 49 poena. Izvor: Youtube/NBA

Kuper Fleg postao je tinejdžer s najvećim brojem poena na jednoj utakmici, nadmašivši Klifa Robinsona. On je u dresu Nju Džerzija protiv Detroita, sada već davnog 9. marta 1980. godine, ubacio 45 poena, dok je sada Kuper Fleg uspio da ubaci četiri više.

Nažalost po Kupera Flega, neće ovaj meč pamtiti po dobrom, pošto je njegov Dalas doživio novi poraz, iako je natejrao na neki način da navijači "zaborave" Luku Dončića pošto u tinejdžerskim godinama pruža partije kakve nije ni Slovenac.

Osim što je ubacio 19 poena, mora se istaći i da je šutirao 20/29 iz igre, pogodivši tri trojke, dok je imao i deset skokova i tri asistencije. Sve to uradio je za 38 minuta na parketu, dok je zaista sjajno igrao i drugi "ruki" u redovima Šarlota Kon Knupel, koji je zajedno sa Flegom igrao na Djuku i ubacio je 34 poena.