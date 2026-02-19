Zbog izgradnje hrama Svetog Marka, postojeća kapela će biti izmještena i zamijenjena modernijim objektom, dok se hitnom izgradnjom 21 nove grobnice pokušava ublažiti nedostatak prostora na gradskom groblju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je najavljeno iz d.o.o. „Pogrebne usluge“ Budva, u planu je izgradnja nove, funkcionalnije kapele, kao i proširenje postojećih kapaciteta groblja kako bi se odgovorilo na potrebe grada čiji se broj stanovnika višestruko uvećao.

Glavni povod za promjene u infrastrukturi groblja je početak radova na izgradnji novog hrama Svetog Marka. Postojeća kapela nalazi se na lokaciji predviđenoj za hram, zbog čega je njeno izmještanje postalo prioritet.

„Rušenje postojeće kapele neće se desiti dok se ne izgradi nova, koja će biti daleko funkcionalnija od ove sadašnje“, istakla je Slavica Todorović direktorica d.o.o. „Pogrebne usluge“ Budva. Ona je dodala da se početak radova očekuje veoma brzo, čime će građani dobiti dostojanstvenije uslove za ispraćaj svojih najmilijih, piše CdM.

Situacija sa slobodnim parcelama na gradskom groblju je alarmantna. Budva dijeli sudbinu većine primorskih opština, ali i onih na sjeveru, gdje infrastruktura ne prati demografski rast.

„Na groblju postoji prostor za još svega 21 novo grobno mjesto. Tender za njihovu izgradnju je već okončan i radovi kreću vrlo brzo“, navela je Todorović.

Ipak, ova mjera je samo privremena. Zbog ograničenih kapaciteta, posjed grobnog mjesta u Budvi trenutno je moguće isključivo u slučaju smrtnog slučaja, jer je nemoguće predvidjeti dinamiku potreba u ovoj djelatnosti.

Iz pogrebnog preduzeća naglašavaju da rješavanje ovog pitanja nije samo infrastrukturni zadatak, već i civilizacijska obaveza. Planovi za novo groblje, čija se realizacija očekuje u bliskoj budućnosti, podrazumijevaju i poseban senzibilitet prema svim vjerskim zajednicama i stranim državljanima sa prebivalištem u Budvi, javlja CdM.

„Nismo do sada imali zvanične inicijative od strane drugih vjerskih zajednica za kupovinu grobnih mjesta, ali diskriminacije nema. Prilikom planiranja novog groblja, neophodno je opredijeliti poseban dio za te potrebe kako bi svi građani imali jednaka prava“, zaključila je Todorović.